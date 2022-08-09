Özgün YÖKDİL 2022 sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak?
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YÖKDİL 2022 sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı, ÖSYM tarafından düzenleniyor. YÖKDİL/2 başvuruları 6 – 18 Temmuz 2022 tarihleri aralığında alındı. ÖSYM yeni sınav takvimini yayınladı. Buna göre YÖKDİL sınavının ertelenip ertelenmediği merak ediliyor. YÖKDİL/2 sınavı ne zaman yapılacak?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
YÖKDİL 2022 SINAVI: YÖKDİL sınavı ne zaman, saat kaçta, sonuçları ne zaman açıklanacak?
YÖKDİL 2022

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı, ÖSYM tarafından düzenleniyor. YÖKDİL/2 başvuruları 6 – 18 Temmuz 2022 tarihleri aralığında alındı. Peki, YÖKDİL ne zaman yapılacak? YÖKDİL ertelendi mi? İşte detaylar...

YÖKDİL NE ZAMAN?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2022-YÖKDİL/2), 28 Ağustos 2022 tarihinde; İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde ise sadece Sosyal Bilimler alanında uygulanacaktır.

YÖKDİL SINAV GİRİŞ YERLERİ BELGESİ AÇIKLANDI MI?

YÖKDİL sınav giriş yerleri belgesi henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin gelişme yaşandığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YÖKDİL sonuçları 16 Eylül tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir

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