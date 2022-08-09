YÖKDİL 2022 sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı, ÖSYM tarafından düzenleniyor. YÖKDİL/2 başvuruları 6 – 18 Temmuz 2022 tarihleri aralığında alındı. ÖSYM yeni sınav takvimini yayınladı. Buna göre YÖKDİL sınavının ertelenip ertelenmediği merak ediliyor. YÖKDİL/2 sınavı ne zaman yapılacak?

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