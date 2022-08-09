Özgün KPSS lisans oturumlarının yeni tarihleri belli oldu İşte 2022 KPSS ÖATB, Genel Kültür- Genel Yetenek, Eğitim Bilimleri sınavı tarihleri
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KPSS lisans oturumlarının yeni tarihleri belli oldu! İşte 2022 KPSS ÖATB, Genel Kültür- Genel Yetenek, Eğitim Bilimleri sınavı tarihleri...

2022 KPSS Lisans sınavının ne zaman yapılacağı belli oldu. ÖSYM KPSS sınav tarihlerini açıklandı. 2022 KPSS ne zaman yapılacak? 2022 KPSS Lisans sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları ertelenmişti. KPSS Lisans sınavı oturumlarının yeni tarihleri açıklandı. Peki, 2022 KPSS ÖATB, KPSS Genel Yetenek- Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının yeni tarihleri...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
KPSS 2022 LİSANS OTURUMLARI: ÖSYM KPSS ÖATB, Genel Yetenek- Genel Kültür, Eğitim Bilimleri oturumu yeni tarihleri!
KPSS lisans oturumları 2022

KPSS son dakika gelişmeleri milyonlarca adayın gündeminde bulunuyor. KPSS oturmalarının iptal edilmesinden sonra yeni KPSS sınav takvimi belli oldu. Peki KPSS sınavı ne zamana ertelendi 2022? ÖSYM yeni KPSS sınav takvimi nedir?

KPSS 2022 LİSANS OTURUMLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından paylaşılan bilgilere göre sınav takvimi şöyle:

2022-KPSS Lisans Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları 18 Eylül 2022 tarihinde,

2022-KPSS Alan Bilgisi oturumlarının 24-25 Eylül 2022 tarihlerinde,

2022-ÖABT’nin 2 Ekim 2022 tarihinde,

2 Ekim 2022 tarihinde yapılması planlanan 2022-KPSS Ön Lisans Sınavı'nın 9 Ekim 2022 tarihinde yapılacak.

ÖSYM HANGİ SINAV TARİHLERİ DEĞİŞTİ?

ÖSYM'nin açıkladığı duyuruya göre, İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Özel Yarışma Sınavı'nın da tarihi değişti.

18 Eylül 2022 tarihinde yapılması planlanan İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı'nın (2022-Kaymakamlık) 16 Ekim 2022 tarihinde,

13 Kasım 2022 tarihinde yapılması planlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Özel Yarışma Sınavı'nın (2022-MHUY) 18 Aralık 2022 tarihinde yapılacağı açıklandı.

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