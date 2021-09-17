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YÖKDİL sonuç sorgulama sayfası osym.gov.tr YÖKDİL 2021 sonuçları

YÖKDİL sonuçları açıklandı. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen YÖLDİL sınavına katılan adaylar YÖKDİL sınav sonucunu nasıl öğrenebileceğini sorguluyor. Peki, YÖKDİL 2021 sınav sonucu nasıl öğrenilir? YÖKDİL sıav sonucu sorgulama sayfası haberimizde.

Haber Merkezi Yeni Şafak
YÖKDİL sonuç sorgulama sayfası osym.gov.tr YÖKDİL 2021 sonuçları
osym

29 Ağustos tarihinde düzenlenen YÖKDİL sınav sonuçları erişime açıldı. Adaylar, sınav sonuçlarına 17 Eylül 2021 tarihinde saat 16.00’dan itibaren ulaşabilir.

YÖKDİL SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

29 Ağustos 2021 tarihinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavına (2021-YÖKDİL/2) ait madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş olup, İngilizce Sağlık Bilimleri Testi Temel Soru Kitapçığındaki 71 numaralı sorunun “B” olarak girilmiş doğru cevabın “A” olarak düzeltilmesine karar verilerek değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 17 Eylül 2021 tarihinde saat 16.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.

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