Özgün YÖKDİL soru ve cevapları açıklandı YÖKDİL/2 cevap anahtarı ve sınav soru kitapçığı
ÖZGÜN HABERLER

YÖKDİL soru ve cevapları açıklandı! YÖKDİL/2 cevap anahtarı ve sınav soru kitapçığı

YÖKDİL sınavı sonrası adayların gündeminde YÖKDİL soruları ve cevapları yer alıyor. ÖSYM tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, 2022-YÖKDİL/2 Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarları erişime açıldı. 28 Ağustos 2022 Pazar günü gerçekleştirilen YÖKDİL soruları ve cevap anahtarının ne zaman açıklanacağı merak konusu olmuştu. İşte 2022-YÖKDİL/2 Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarları...

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
YÖKDİL soru ve cevapları yayınlandı: ÖSYM 2022 YÖKDİL/2 soru kitapçığı ve cevap anahtarı PDF İNDİR!
YÖKDİL/2 soru kitapçığı ve cevap anahtarı

YÖKDİL soruları ve cevapları için geri sayım bitti. YÖKDİL soru ve cevapları ne zaman yayımlanacak soruları, sınav sonrası birçok kişinin gündemindeki konular arasında yer alıyordu. YÖKDİL Sonuçları öncesinde sorular ve cevapları görüntülemek isteyen vatandaşlar, internet üzerinden sorgulamalarını gerçekleştiriyor.

2022-YÖKDİL/2 SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?

2022-YÖKDİL/2 Sınavı temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''28 Ağustos 2022 tarihinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavının (2022-YÖKDİL/2) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının %10'ları aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamını 28 Ağustos 2022 tarihinde saat 17.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebileceklerdir. Temel Soru Kitapçığı görüntüleme süreci, 07 Eylül 2022 tarihinde saat 23.59'da sonlandırılacaktır.''

YÖKDİL 2022 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından paylaşılan 2022 sınav takvimine göre; 2022 YÖKDİL/2 sınav sonuçları, 16 Eylül 2022 tarihinde açıklanacak. Sonuçlar kurumun sonuç sorgulama sayfası olan "sonuc.osym.gov.tr" adresinden ilan edilecek.

PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Cevap kâğıtları, ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir.

Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır.

Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden sınav puanları hesaplanacaktır.

YKS 2. tercih tarihleri için gözler ÖSYM'de! Ek tercihler ne zaman başlayacak?
ÖZGÜN
YKS 2. tercih tarihleri için gözler ÖSYM'de! Ek tercihler ne zaman başlayacak?
Drone ile kaydedildi

Drone ile kaydedildi

​Karadeniz'de muhteşem görüntü.
Su istedimdövmeye başladılar

Su istedim
dövmeye başladılar

Ege'de Yunan zulmü: Ölümün kıyısından kurtarıldılar.
Türkiyenin Afrikadaki yükselen siyasi imajı Yunanistanın merceğinde: Haritalı analiz yaptılar

​Taciz kayıtları NATO'ya sunulacak.

​İstanbul dahil çok sayıda ile kritik uyarı.

Pakistan yardımlarımızı bekliyor.

​Yüzde 60'a yaklaştı: Yeniden aday mı oluyor?

​Kaldırımda yürüyen yayalara çarptı: Dört yaralı.

​Tahıl sevkiyatı planlandığı gibi devam ediyor.

Terörün finansmanı için kullanılıyor.

​Saniyeler içinde patladı.

​'Çocukların odasında mantar yetiştirdim.'

​100 bin liralık farklar kalmadı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.