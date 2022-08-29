YÖKDİL soru ve cevapları açıklandı! YÖKDİL/2 cevap anahtarı ve sınav soru kitapçığı

YÖKDİL soruları ve cevapları için geri sayım bitti. YÖKDİL soru ve cevapları ne zaman yayımlanacak soruları, sınav sonrası birçok kişinin gündemindeki konular arasında yer alıyordu. YÖKDİL Sonuçları öncesinde sorular ve cevapları görüntülemek isteyen vatandaşlar, internet üzerinden sorgulamalarını gerçekleştiriyor.

2022-YÖKDİL/2 SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?

2022-YÖKDİL/2 Sınavı temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''28 Ağustos 2022 tarihinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavının (2022-YÖKDİL/2) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının %10'ları aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamını 28 Ağustos 2022 tarihinde saat 17.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebileceklerdir. Temel Soru Kitapçığı görüntüleme süreci, 07 Eylül 2022 tarihinde saat 23.59'da sonlandırılacaktır.''

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YÖKDİL 2022 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından paylaşılan 2022 sınav takvimine göre; 2022 YÖKDİL/2 sınav sonuçları, 16 Eylül 2022 tarihinde açıklanacak. Sonuçlar kurumun sonuç sorgulama sayfası olan "sonuc.osym.gov.tr" adresinden ilan edilecek.

PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Cevap kâğıtları, ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir.

Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır.

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Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden sınav puanları hesaplanacaktır.