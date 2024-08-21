DGS tercih takvimi merakla takip ediliyor. İki yıllık eğitimlerini dört yıla tamamlamak isteyen öğrenciler DGS tercihlerini bekliyor. ÖSYM tarafından Dikey Geçiş Sınavı 30 Haziran günü düzenlenmişti. Adaylar sonuçların ardından tercih sürecine girecek. Sınav ardından adaylar sonuçları için bekleyişe geçti ancak tarih bilgisi paylaşılmadı. 2024 DGS sonuçlarının duyurulması ile tercih işlemleri gerçekleşecek. Peki, 2024 ÖSYM DGS tercihleri ne zaman, nasıl yapılacak? DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı? İşte DGS tercih kılavuzu ve takvimine dair detaylar...