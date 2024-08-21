|
Özgün

YÖKDİL/2 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2024 YÖKDİL sonuç öğrenme ekranı

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL/2) sonuçları için geri sayım başladı. 11 Ağustos'ta ÖSYM tarafından yapılan bu yılın 2. YÖKDİL sınavı sonrasında, adaylar sınav sonuçlarını merak ediyor. ÖSYM sınav takvimine göre; sınavın sonuçları Ağustos ayının son haftası ilan edilecek. Peki; YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte YÖKDİL sınav sonuçları sorgulama bilgileri.

14:43 - 21/08/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
YÖKDİL
YÖKDİL

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nın (YÖKDİL/2) sonuçları için geri sayım devam ediyor. 11 Ağustos tarihinde ÖSYM tarafından gerçekleştirilen bu yılın ikinci YÖKDİL sınavının ardından, adaylar sonuçların açıklanacağı günü merakla beklemeye başladı. Peki, 2024 YÖKDİL/2 sınav sonuçları hangi tarihte duyurulacak? İşte YÖKDİL sonuç tarihi...

YÖKDİL/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları, 29 Ağustos'ta açıklanacak ve bu tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak.

YÖKDİL SORU KİTAPÇIĞI YAYIMLANDI

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecek.



#YÖKDİL
#YÖKDİL sonuçları
#YÖKDİL2
#ösym
24 dakika önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
BAĞKUR 7200 prim gün sayısı Torba Yasa son dakika açıklaması geldi mi? Bağkur emeklilik prim gün sayısı ne zaman değişecek, düşecek mi?