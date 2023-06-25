Yollarda bayram yoğunluğu sürüyor: Trafik yoğunluğu haritası canlı takip

Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala, planlar yapılmaya başlandı. Tatile çıkacaklar tarafından Kurban Bayramı'nda havanın nasıl olacağı merak ediliyor. Hangi bölgelerde yağış görüleceği ve hava sıcaklığının kaç derece olacağı araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) hava durumu tahmini raporuna göre, bayram süresince yurt genelinde güneşli bir hava bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, Kurban Bayramı'nda hava yurt genelinde az bulutlu ve güneşli geçecek. İşte İstanbul, Ankara ve diğer illerdeki hava durumu