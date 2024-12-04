YouTube'un reklam engelleyicileri tüm dünyada bloke etmeye başladığını geçtiğimiz yıl sizlere aktarmıştık. Bu hamlenin ardından ise YouTube Premium aboneliklerine olan ilgi hızlı bir şekilde artmaya başladı. Bu ilgiliyi bir fırsata dönüştüren YouTube, Aralık ayında ise Premium abonelik ücretlerine zam yaptı.

YOUTUBE PREMİUM ÜCRETLERİNE ZAM GELDİ

Aylık 57,99 TL olan YouTube Premium abonelik ücreti, yüzde 38’lik bir artışla 79,99 TL’ye yükseldi. Yıllık abonelik almak isteyenler için ise 579,99 TL’lik yeni bir fiyat belirlenmiş durumda. Aile paketine yönelik yapılan güncellemeyle bu paket 159,99 TL’ye çıkarken, öğrenci paketi ise 52,99 TL olarak güncellendi.

YOUTUBE PREMİUM ÖZELLİKLERİ

YouTube Premium, kullanıcılara reklamsız izleme ve indirerek izleme gibi önemli özellikler sunuyor. Bununla birlikte kullanıcılara videolar için yalnızca sesle oynatma özelliği ve Google Meet'te birlikte izleme seçenekleri de mevcut.

YouTube Premium Öğrenci Üyeliği Şartları Neler?

Popüler video paylaşım hizmetinin öğrenci üyeliğinden yararlanmak için yükseköğrenim kurumunda öğrenci olmak gerekiyor. Eğer bu şartı karşılıyorsanız aşağıda yer alan adımları uygulamaya başlayabilirsiniz.

YouTube Premium Öğrenci Üyeliği Alma Adımları

YouTube Premium sayfasını ziyaret edin.

Sağ üst köşede bulunan "Oturum aç" butonuna basın.

Hesabınıza giriş yapın.

"YouTube Premium üyesi olun" butonuna tıklayın.

"Öğrenci" seçeneğini seçin.

"Onayla" butonuna basın.

"Devam" seçeneğini seçin.

Formu doldurun.

"Öğrencilik Durumumu Doğrula" butonuna tıklayın.

Bu adımları YouTube uygulaması üzerinden de tamamlayabilirsiniz.

Açılan pencerede "Bireysel", "Aile" ve "Öğrenci" abonelik planlarını göreceksiniz. Bunlar arasından "Öğrenci" seçeneğini seçin ve ardından "Onayla" butonuna basın.

"Onayla" butonuna tıkladıktan sonra öğrencilik durumunuzun doğrulanması için SheerID'ye yönlendirileceğine dair bir uyarı penceresi açılacak. "Devam" seçeneğini seçerek bir sonraki adıma geçin.

Açılan sayfada bir form göreceksiniz. Bu formu doldurup "Öğrencilik Durumumu Doğrula" butonuna basın. Ekranda yer alan adımları uygulayarak üyelik alma işlemini tamamlayabilirsiniz.



