Yunanistan ligi güncel puan durumu, Galatasaray’ın efsanesi ‘İmparator’ lakaplı Fatih Terim’in Panathinaikos’un yeni teknik direktörü olması sonrasında araştırılıyor. Yunan ekibi Panathinaikos kulübün resmi internet sitesinden Fatih Terim’in teknik direktörlük görevine getirildiğini açıkladı. Terim'in kariyerine ilişkin detayların paylaşıldığı açıklamada, "Fatih Terim'e Panathinaikos ailesine hoş geldin diyoruz." ifadesi kullanıldı. Peki, Panathinaikos ligde kaçıncı sırada, maçı ne zaman, hangi kanaldan yayınlanacak? İşte detaylar.

Türkiye'de yayıncısı bulunmayan lig ile ilgili girişimler ise başladı. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu EXXEN'in Yunanistan Ligi için girişimlerde bulunacağı belirtildi. Bu kapsamda Fatih Terim'in görev yapacağı Panathinaikos'un maçlarının TV8 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanması gündemde.