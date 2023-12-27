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Panathinaikos Yunanistan liginde kaçıncı sırada, puanı kaç, maçı ne zaman?

Yunanistan Süper Lig’i 15. haftası maçları sonrasında puan durumunda Panathinaikos 34 puanla 2. sırada yer aldı. Ligin zirvesinde ise 35 puanla PAOK bulunuyor. Yunan ekibi Panathinaikos resmi internet sitesinden teknik direktörlük görevine Fatih Terim'in getirildiğini duyurdu. Yaşanan gelişme sonrası birçok futbolsever ‘Panathinaikos maçları hangi kanaldan yayınlanıyor, maçı ne zaman?’ sorularını sormaya başladı. Detaylar haberimizde.

10:01 - 27/12/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Yunanistan ligi puan durumu
Yunanistan ligi puan durumu

Yunanistan ligi güncel puan durumu, Galatasaray’ın efsanesi ‘İmparator’ lakaplı Fatih Terim’in Panathinaikos’un yeni teknik direktörü olması sonrasında araştırılıyor. Yunan ekibi Panathinaikos kulübün resmi internet sitesinden Fatih Terim’in teknik direktörlük görevine getirildiğini açıkladı. Terim'in kariyerine ilişkin detayların paylaşıldığı açıklamada, "Fatih Terim'e Panathinaikos ailesine hoş geldin diyoruz." ifadesi kullanıldı. Peki, Panathinaikos ligde kaçıncı sırada, maçı ne zaman, hangi kanaldan yayınlanacak? İşte detaylar.

PANATHİNAİKOS LİGDE KAÇINCI SIRADA?

Yunanistan Süper Lig’i 15. haftası maçları sonrasında puan durumunda Panathinaikos 34 puanla 2. sırada yer aldı. Ligin zirvesinde ise 35 puanla PAOK bulunuyor.

YUNANİSTAN SÜPER LİGİ PUAN DURUMU

PANATHİNAİKOS MAÇI NE ZAMAN?

Panathinaikos ligin 16. haftasında evinde PAS Giannina'yı konuk edecek. Karşılaşma 3 Ocak 2024 Çarşamba akşamı saat TSİ 22.00'de başlayacak.

YUNANİSTAN SÜPER LİGİ 16. HAFTA FİKSTÜRÜ

YUNANİSTAN LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDAN YAYINLANIYOR?

Türkiye'de yayıncısı bulunmayan lig ile ilgili girişimler ise başladı. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu EXXEN'in Yunanistan Ligi için girişimlerde bulunacağı belirtildi. Bu kapsamda Fatih Terim'in görev yapacağı Panathinaikos'un maçlarının TV8 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanması gündemde.

PANATHİNAİKOS, FATİH TERİM'İ AÇIKLADI

Yunan kulübü Panathinaikos, teknik direktörlük görevine Fatih Terim'in getirildiğini duyurdu. Kulübün internet sitesinde "Hoş geldin İmparator Fatih Terim" başlığıyla yer alan açıklamada, "en iyi Türk teknik direktör takımın başına hemen geçiyor" bilgisi verildi.

Kulübün internet sitesinde "Hoş geldin İmparator Fatih Terim" başlığıyla yer alan açıklamada, "en iyi Türk teknik direktör takımın başına hemen geçiyor" bilgisi verildi.

Terim'in kariyerine ilişkin detayların paylaşıldığı açıklamada, "Fatih Terim'e Panathinaikos ailesine hoş geldin diyoruz." ifadesi kullanıldı.

Yunan kulübü, beklenen ayrılığı da resmen açıkladı ve teknik direktör Ivan Jovanovic'e veda edildi.




#Panathinaikos
#Yunanistan Ligi
#Fatih Terim
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