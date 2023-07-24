Yaptığı her güncelleme ile kullanıcılara kullanım kolaylığı sağlayan WhatsApp yeni özelliğini geçtiğimiz aylarda duyurmuştu. Dünya üzerinde 43 milyon kullanıcıya sahip en popüler mesajlaşma, arama ve haberleşme uygulaması WhatsApp’ta sesli durum yapma özelliği son zamanlarda oldukça popüler hale geldi. Kullanıcılar hemen hemen yeni gelen bu özelliğin nasıl kullanıldığı merak ederek araştırıyor. Peki WhatsApp'ta sesli durum nasıl yapılır? İşte adım adım anlatımı.