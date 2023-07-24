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WhatsApp’ta yurtdışından gelen mesaj ve aramaları engelleme

Dünya genelinde en popüler mesajlaşma ve çağrı uygulaması WhatsApp’ta kullanıcılar yurt dışından gelen mesajları ve aramaları engellemenin basit yollarını arıyor. Özellikle son zamanlarda birçok kullanıcı yurt dışından mesaj alarak dolandırıcılığa maruz kaldığını belirtiyor. WhatsApp'ta yurt dışından gelen mesajları ve aramaları engellemenin en etkili yollarını bu haberimizde sizler için derledik. İşte adım adım anlatımı.

16:57 . 24/07/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
WhatsApp’ta yurt dışından gelen mesaj ve aramaları engelleme

WhatsApp’ta yurt dışından gelen mesaj ve aramaları engelleme

Son zamanlarda birçok kullanıcı WhatsApp’ta yurt dışından mesaj aldığına dair şikayetlerde bulunuyor. Kullanıcılar yurt dışından gelen mesajlar ve aramaların nasıl engelleneceğini merak ederek araştırıyor. İşte adım adım WhatsApp’ta yurtdışından gelen mesaj ve aramaları engelleme yöntemi.

WhatsApp'tan gelen spam mesajlar ve aramalar nasıl engellenir?

Aşağıdaki adımları uygulayarak kişi bilginiz ve durumunuzu yalnızca rehberinizde yer alan kişiler görebilecekler. Aynı zamanda yalnızca tanıdığınız kişiler yani rehberinizdekiler sizi herhangi bir gruba ekleyebilecek. Rehberinizde kayıtlı olmayanlar size mesaj göndermeyecek ya da arama yapamayacaklar. İşte adımlar;

  1. WhatsApp'ı açın, sağ üst köşedeki üç noktayı dokunarak Ayarlar menüsüne girin,
  2. Açılan menüden Hesap bölümünü seçin,
  3. Güvenlik Bildirimleri başlığına dokunun,
  4. Bu cihazda güvenlik bildirimlerini göster seçeneğini aktif edin,
  5. Ayarlar menüsüne geri dönün,
  6. Gizlilik başlığına dokunun,
  7. Profil Fotoğrafı, Hakkımda, Durum ve Gruplar seçeneklerini KİŞİLERİM olarak güncelleyin.


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32 dakika önce
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