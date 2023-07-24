WhatsApp’ta yurt dışından gelen mesaj ve aramaları engelleme
Son zamanlarda birçok kullanıcı WhatsApp’ta yurt dışından mesaj aldığına dair şikayetlerde bulunuyor. Kullanıcılar yurt dışından gelen mesajlar ve aramaların nasıl engelleneceğini merak ederek araştırıyor. İşte adım adım WhatsApp’ta yurtdışından gelen mesaj ve aramaları engelleme yöntemi.
WhatsApp'tan gelen spam mesajlar ve aramalar nasıl engellenir?
Aşağıdaki adımları uygulayarak kişi bilginiz ve durumunuzu yalnızca rehberinizde yer alan kişiler görebilecekler. Aynı zamanda yalnızca tanıdığınız kişiler yani rehberinizdekiler sizi herhangi bir gruba ekleyebilecek. Rehberinizde kayıtlı olmayanlar size mesaj göndermeyecek ya da arama yapamayacaklar. İşte adımlar;
- WhatsApp'ı açın, sağ üst köşedeki üç noktayı dokunarak Ayarlar menüsüne girin,
- Açılan menüden Hesap bölümünü seçin,
- Güvenlik Bildirimleri başlığına dokunun,
- Bu cihazda güvenlik bildirimlerini göster seçeneğini aktif edin,
- Ayarlar menüsüne geri dönün,
- Gizlilik başlığına dokunun,
- Profil Fotoğrafı, Hakkımda, Durum ve Gruplar seçeneklerini KİŞİLERİM olarak güncelleyin.