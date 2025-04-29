Yurtdışına hediye, evrak ya da ticari ürün göndermek isteyen birçok kişi, sürecin nasıl işlediğini merak ediyor. Peki, yurtdışına kargo nasıl gönderilir? Hangi belgeler gerekir, hangi kargo firması seçilmelidir ve ücretlendirme nasıl yapılır? İşte adım adım yurtdışı kargo gönderim süreci:

YURTDIŞINA KARGO GÖNDERMEK İÇİN NELER GEREKLİDİR?

Yurtdışına kargo gönderebilmek için öncelikle gönderilecek ürünün yasaklı ürün listesinde olmaması gerekir. Gönderi için alıcı ve gönderici bilgileri eksiksiz hazırlanmalı, paketleme işlemi özenle yapılmalıdır. Ayrıca, yurtdışı gönderimlerinde gümrük beyannamesi gibi bazı evraklar da talep edilebilir.

YURTDIŞINA KARGO GÖNDERİMİ NASIL YAPILIR?

Yurtdışı kargo gönderimi için izlenmesi gereken temel adımlar şunlardır:

Gönderilecek ürün uygun şekilde paketlenir.

Alıcı adresi, ülke kodu ile birlikte eksiksiz yazılır.

Seçilen kargo firmasının şubesine gidilir ya da internetten kurye çağırılır.

Gümrük evrakları doldurulur ve ödeme yapılır.

Kargo, belirlenen süre içerisinde teslim edilir.

YURTDIŞINA KARGO GÖNDERİRKEN HANGİ BELGELER GEREKİR?

Yurtdışı kargo gönderiminde genellikle aşağıdaki belgeler istenir:

Fatura (Ticari veya Proforma):

Ticari gönderiler için ticari fatura, bireysel ya da numune gönderileri için ise proforma fatura düzenlenmesi gerekiyor. Gönderinin içeriği, miktarı, değeri ve alıcı bilgileri bu faturada yer almalı.

Gümrük Beyannamesi:

Ticari ürünler için zorunlu olan bu belge, genellikle gümrük müşavirleri veya kargo firmaları aracılığıyla hazırlanıyor. Mikro ihracatta ise ETGB (Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi) kullanılıyor.

Konşimento (Kargo Teslim Belgesi):

Gönderi sırasında kargo firması tarafından düzenlenen bu belge, taşıma ve teslim sürecinin resmi kaydı niteliğinde.

Paket İçeriği Listesi:

Çoklu ve büyük hacimli gönderilerde ürün detaylarını içeren liste de bazı ülkelerde talep edilebiliyor.

YURTDIŞINA KARGO GÖNDERMEK NE KADAR SÜRER?

Teslimat süresi, seçilen kargo firmasına ve gönderim türüne bağlı olarak değişir. Ekspres kargo hizmetlerinde teslimat 1-5 iş günü içinde yapılabilirken, ekonomik gönderimlerde bu süre 7-15 iş gününe kadar uzayabilir.

YURTDIŞINA KARGO GÖNDERMEK NE KADAR TUTAR?

Kargo ücreti; paketin ağırlığı, hacmi, gönderilecek ülke ve tercih edilen teslimat süresine göre değişir. Ayrıca bazı firmalar ek sigorta hizmeti de sunar. Ücretlendirme konusunda net bilgi almak için gönderi öncesinde kargo firmalarından fiyat teklifi alınabilir.

YURTDIŞINA KARGO GÖNDERİRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER NELERDİR?

Paketlemenin sağlam yapılması, ürünün hasar görmemesi için önemlidir.

Alıcı adresinin uluslararası formata uygun yazılması gerekir.

Yasal kısıtlamalara ve hedef ülkenin gümrük kurallarına dikkat edilmelidir.

Değerli ürünlerde sigorta yapılması önerilir.



