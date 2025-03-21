Yüzde 5,83'lik kazanç sağladı: İşte haftanın en çok kazandıran ve kaybettiren yatırım fonları

Gün içinde en düşük 8.984,54 puanı, en yüksek 9.758,53 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 7,81 değer kaybederek 9.044,64 puandan tamamladı. Altının kilogram fiyatı yüzde 0,2 artışla 3 milyon 738 bin lira oldu. Peki bu hafta en çok kazandıran yatırım fonu hangisi oldu? İşte 21 Mart 2025 piyasalardan haftalık rapor.
Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 16,57 değer kaybederken, dolar/TL yüzde 3,65, avro/TL yüzde 3,57, altının gram fiyatı ise yüzde 4,17 artış kaydetti.
BIST 100 endeksi, en düşük 8.984,54 puanı ve en yüksek 10.902,61 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 16,57 altında 9.044,64 puandan tamamladı.
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 4,17 artışla 3 bin 671 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 4,13 yükselişle 24 bin 846 liraya çıktı.
Geçen hafta sonu 5 bin 903 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 4,22 artarak 6 bin 152 liraya yükseldi.
Bu hafta ABD doları yüzde 3,65 artarak 38,0130 liraya, avro yüzde 3,57 artışla 41,3460 liraya çıktı.
Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,49, emeklilik fonları yüzde 2,60 değer kaybetti.