|
Özgün

Zamlı memur maaşları ne zaman yatacak? (2023 temmuz ayı memur maaşı ödeme tarihleri)

Memur maaşlarına ilişkin kanun teklifi TBMM'ye sunuldu. En düşük memur maaşı 22 bin 17 liraya yükselecek. Söz konusu artışlar neticesinde, kamu görevlilerinin aile yardımı dahil unvan ve derecelerine göre net maaşları da belli oldu. Zamlı memur maaşlarının ne zaman, hangi tarihte ödeneceği ise merak kazandı. Zamlı memur maaşları ne zaman yatacak? İşte konuya ilişkin son bilgiler...

08:32 . 10/07/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Zamlı memur maaşı

Zamlı memur maaşı

Zamlı memur ve emekli maaşı için gözler ödeme tarihlerine çevrildi. Memur ve emekli zam farkı ödeme tarihi 2023, memur zammı son gelişmeleri ile takip ediliyor. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamları ile memurların alacağı zam da belli oldu.

ZAMLI MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Memurlar yılda iki kez toplu sözleşme ve enflasyon farkından kaynaklanan yüzde oranında zam alıyorlar.

Memurlar 15 Temmuz'da toplu sözleşme ve enflasyon farkından kaynaklanan yüzde 17,55'lik zamma ek olarak seyyanen 8 bin 77 lira zamlı maaş alacaklar.

ZAM ORANI NE KADAR?

Memur ve memur emeklileri temmuzda yüzde 10,90 enflasyon farkı, yüzde 6 da toplu sözleşme zammı alacak. Böylece memur ve memur emeklileri temmuzda toplam yüzde 17,55 zam almaya hak kazandı.

Hükümetin Meclis'e sunduğu kanun teklifiyle memurlara yüzde 17,55'lik zamma ek olarak 8 bin 77 TL'lik seyyanen artış yapılacak.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük memur maaşını 22 bin TL ye çıkaracak kanun teklifine ilişkin açıklamada bulundu.

Güler açıklamasında şunları söyledi;

"Uzun zamandır yapılan çalışmaya son şeklini verdik. Teklifi başkanlığa sunduk. 17 maddeden oluşuyor.

Teklifle tüm memurların ücretlerinde seyyanen 8077 TL'lik artış öngörüyoruz. En düşük memur maaşı temmuzda 22 bin 17 TL'ye çıkacak. Artış oranı yüzde 86'yı buluyor. Ortalama memur maaşı 25 bin 15'ye çıkacak. Temmuz artış oranı yüzde 74'e karşılık geliyor."

6 AYLIK ENFLASYON - YÜZDE 19,77
6 AYLIK SSK-BAĞKUR EMEKLİ ZAMMI - YÜZDE 19,77
6 AYLIK MEMUR ENFLASYON FARKI - YÜZDE 11,55
6 AYLIK MEMUR ZAMMI - YÜZDE 17,55


#memur maaşı
#zamlı maaşlar
#zamlı memur maaşı
#maaş ödeme tarihi
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
10 Temmuz 2023 Pazartesi İstanbul’da elektrik kesintilerinin yaşanacağı ilçeler açıklandı