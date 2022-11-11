Ziraat Türkiye Kupası 5.tur kura çekimi ne zaman yapılacak?

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu kura çekimi için geri sayım devam ediyor. Eğitim Tesisleri'nde kura çekimine, TFF yetkilileri ve kulüp temsilcileri katılacak. Trabzonspor, Fenerbahçe, Konyaspor, Sivasspor ve Başakşehir, kupaya 5. turdan itibaren dahil olacak. Peki, Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman, saat kaçta başlayacak?

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5. TUR KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu kura çekimi, 11 Kasım Cuma günü saat 15.00'de yapılacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5. TUR KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek olan kura çekimi A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayımlanacak.

KURA ÇEKİMİNİN DETAYLARI

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde saat 15.00'te gerçekleşecek kura çekimine, TFF yetkilileri ve kulüp temsilcileri katılacak.

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5. Eleme turunda toplam 32 takım seri başı sistemine göre eşleşecek ve müsabakalar tek maç eleme sistemine göre seri başı takımların sahasında oynanacak. Bu turda, 4. Eleme turunu geçen 27 takım ile birlikte Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe, Arabam.com Konyaspor ve Medipol Başakşehir takımları yer alacak.







