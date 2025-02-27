Ziraat Türkiye Kupası grup aşamalarında üçüncü ve son hafta maçları bu akşam tamamlanıyor. Çeyrek finale yükselen takımlar bir bir belirlenirken, kura çekimi tarihleri de açıklandı. TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, kupada çeyrek ve yarı final kura çekimi 6 Mart Perşembe günü gerçekleştirilecek.
Kura çekimi, saat 14.30'da başlayacak.
KUPADA ÇEYREK FİNALE ÇIKAN TAKIMLAR BELLİ OLUYOR
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale adını yazdıran takımlar, Trabzonspor, Fenerbahçe, Iskenderunspor AS, Beşiktaş, BB Bodrumspor oldu. 27 Şubat Perşembe günü oynanacak olan maçların ardından çeyrek finale çıkan diğer takımlar da belli olacak.
Trabzonspor 5 - 2 Çaykur Rizespor
MKE Ankaragücü 1 - 1 Corendon Alanyaspor
Vavacars Karagümrük 1 - 2 Iskenderunspor AS
Yeni Çorumspor AŞ 2 - 1 Boluspor
Bitexen Antalyaspor 1 - 2 Beşiktaş
EMS Yapı Sivasspor 0 - 1 BB Bodrumspor
Kırklarelispor 1 - 3 Kocaelispor
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun üçüncü maçında TÜMOSAN Konyaspor'u konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, kadroda ciddi bir rotasyon yaptı.
Sarı-kırmızılı ekip, RAMS Park'ta yapılan maça Günay Güvenç, Elias Jelert, Carlos Cuesta, Metehan Baltacı, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Kerem Demirbay, Yusuf Demir, Dries Mertens, Yunus Akgün ve Ahmed Kutucu 11'i ile çıktı.
Galatasaray'ın yedek kulübesinde Jankat Yılmaz, Eyüp Aydın, Davinson Sanchez, Eren Elmalı, Przemyslaw Frankowski, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Efe Akman, Mario Lemina yer aldı. Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 24 Şubat Pazartesi günü yapılan Fenerbahçe derbisinin ilk 11'ini tamamen değiştirdi.
Buruk, derbinin başlangıç kadrosunda forma verdiği kaleci Fernando Muslera ile orta saha oyuncuları Gabriel Sara, Roland Sallai ve Lucas Torreira'yı kupadaki Konyaspor maçının kadrosuna almadı. Tecrübeli teknik adam, Sanchez, Eren, Frankowski, Abdülkerim, Osimhen, Barış Alper ve Lemina'yı ise yedeğe çekti.
Konyaspor ile yapılan Türkiye Kupası müsabakasına sarı-kırmızılı taraftarlar ilgi göstermedi. Süper Lig'de son 3 sezonun en yüksek taraftar ortalamasını yakalayan Galatasaray taraftarı, Konyaspor maçında tribünleri boş bıraktı. Müsabakayı RAMS Park tribünlerinde 5 bine yakın taraftar izledi.
Gaziantep FK-Fenerbahçe maçının ardından
Ziraat Türkiye Kupası B Grubu üçüncü maçında Gaziantep FK'yi 4-1 yenerek grup lideri olarak çeyrek finale yükselen Fenerbahçe'de teknik sorumlu Salvatore Foti, tur atladıkları için mutlu olduklarını söyledi. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Foti, tur hedefiyle sahaya çıktıklarını ifade etti.
Skordan dolayı mutlu olduklarını belirten Foti, "İlk yarıda çok iyi bir oyun sergiledik, savunmada çok fazla top kaptık. Kaliteli bir oyun sergiledik. Güzel goller attık. İkinci yarı performansımız biraz düştü. Ancak sonuçtan dolayı mutluyuz. Tur atladık, maç öncesi hedefimiz de buydu." diye konuştu.