Futbolda Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final maçlarının kura çekimi, 6 Mart Perşembe günü gerçekleştirilecek. Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre kura çekimi, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak.

Kura çekimi, saat 14.30'da başlayacak.





KUPADA ÇEYREK FİNALE ÇIKAN TAKIMLAR BELLİ OLUYOR





Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale adını yazdıran takımlar, Trabzonspor, Fenerbahçe, Iskenderunspor AS, Beşiktaş, BB Bodrumspor oldu. 27 Şubat Perşembe günü oynanacak olan maçların ardından çeyrek finale çıkan diğer takımlar da belli olacak.





ZTK'da 25,26 Şubat tarihlerinde oynanan karşılaşmaların sonuçları şöyle:





Trabzonspor 5 - 2 Çaykur Rizespor

MKE Ankaragücü 1 - 1 Corendon Alanyaspor

Vavacars Karagümrük 1 - 2 Iskenderunspor AS

Yeni Çorumspor AŞ 2 - 1 Boluspor

Bitexen Antalyaspor 1 - 2 Beşiktaş

EMS Yapı Sivasspor 0 - 1 BB Bodrumspor

Kırklarelispor 1 - 3 Kocaelispor





Galatasaray-Konyaspor maçından notlar





Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun üçüncü maçında TÜMOSAN Konyaspor'u konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, kadroda ciddi bir rotasyon yaptı.





Sarı-kırmızılı ekip, RAMS Park'ta yapılan maça Günay Güvenç, Elias Jelert, Carlos Cuesta, Metehan Baltacı, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Kerem Demirbay, Yusuf Demir, Dries Mertens, Yunus Akgün ve Ahmed Kutucu 11'i ile çıktı.





Galatasaray'ın yedek kulübesinde Jankat Yılmaz, Eyüp Aydın, Davinson Sanchez, Eren Elmalı, Przemyslaw Frankowski, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Efe Akman, Mario Lemina yer aldı. Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 24 Şubat Pazartesi günü yapılan Fenerbahçe derbisinin ilk 11'ini tamamen değiştirdi.





Buruk, derbinin başlangıç kadrosunda forma verdiği kaleci Fernando Muslera ile orta saha oyuncuları Gabriel Sara, Roland Sallai ve Lucas Torreira'yı kupadaki Konyaspor maçının kadrosuna almadı. Tecrübeli teknik adam, Sanchez, Eren, Frankowski, Abdülkerim, Osimhen, Barış Alper ve Lemina'yı ise yedeğe çekti.





Tribünler boş kaldı





Konyaspor ile yapılan Türkiye Kupası müsabakasına sarı-kırmızılı taraftarlar ilgi göstermedi. Süper Lig'de son 3 sezonun en yüksek taraftar ortalamasını yakalayan Galatasaray taraftarı, Konyaspor maçında tribünleri boş bıraktı. Müsabakayı RAMS Park tribünlerinde 5 bine yakın taraftar izledi.





Gaziantep FK-Fenerbahçe maçının ardından





Ziraat Türkiye Kupası B Grubu üçüncü maçında Gaziantep FK'yi 4-1 yenerek grup lideri olarak çeyrek finale yükselen Fenerbahçe'de teknik sorumlu Salvatore Foti, tur atladıkları için mutlu olduklarını söyledi. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Foti, tur hedefiyle sahaya çıktıklarını ifade etti.



