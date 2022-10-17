Zorunlu deprem sigortasında bilinmesi gerekenler

Zorunlu Deprem Sigortası, Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) tarafından sunulmaktadır. DASK, Zorunlu Deprem DASK, sigortası ile belediye sınırları içinde kalan konutlar için deprem ve depremden kaynaklanan maddi hasarları poliçe limitleri dâhilinde karşılamaktadır.

Zorunlu deprem sigortası teminat tutarı ne kadar?

Doğal Afet Sigortaları Kurumu'nun (DASK) adıyla bilinen zorunlu deprem sigortasının teminat tutarında değişiklik yapılacak. Hürriyet'ten Noyan Doğan'ın haberi. "Ne zaman DASK’tan ve zorunlu deprem sigortasından bahsetsem, hem okuyuculardan hem de eşten dosttan, ‘DASK’ın teminatları artık çok düşük kaldı, ödenen tazminatla bırak evi, kümes bile yapılmaz’ eleştirileri alıyorum.

Özellikle son aylarda bu eleştirilerin dozu gittikçe de arttı. Tüketici haksız mı? Değil. Konut fiyatlarının, inşaat maliyetlerinin ikiye, hatta üçe katlandığı; sene başında 700 bin liralık konutun değerinin bugün bir buçuk, iki milyon liraya çıktığı bir ortamda, zorunlu deprem sigortasının sunduğu teminat yetersiz kalıyor. Ama bu durum değişiyor.

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DASK

DASK teminat tutarı ne kadar?

DASK’ta neler değişeceğine geçmeden önce, tüketicilerin şikâyetine neden olan mevcut durumdan çok kısa bahsedeyim. DASK, metrekare birim maliyetlerine göre konutun yeniden inşa bedelini ödüyor. Bugün için DASK’ın belirlediği, daha doğrusu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın belirlediği- metrekare birim maliyeti 1.508 lira. Buna göre konutunuz 100 metrekare ise DASK’ın vereceği teminat tutarı 150 bin 800 lira. Bunun için de ödeyeceğiniz prim yıllık 354 lira. DASK’ın vereceği en yüksek teminat tutarı ise 320 bin lira ki, bu da 212 metre kare konutlar için verilen teminat tutarıdır. Hal böyle olunca da bugün en düşük konutun fiyatının bir-iki milyon olduğu bir ortamda DASK’ın vereceği en yüksek teminat tutarı olan 320 bin lira bile vatandaşa düşük geliyor.

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DASK birim metre kare maliyeti ne kadar?

Peki, ne değişecek? Öncelikle, DASK’ta birim metrekare maliyeti iki katına, yani 1.508 liradan, 3 bin 16’ya liraya çıkacak. Böylelikle zorunlu deprem sigortasında 100 metrekare bir konut için alınacak teminat tutarı 300 bin liraya yükselecek. Değişiklikle birlikte DASK’ın vereceği en yüksek teminat tutarı da 620 bin lira olacak. Tabi, yeni düzenleme ile zorunlu deprem sigortasının primi de artacak. Bugün 100 metrekare için ödenen 354 liralık prim, teminatlar artınca 708 lira çıkacak. Altını çizeyim, DASK’ın fiyatı artamayacak, teminat artışına paralel olarak ödenecek prim de ona göre olacak.

Zorunlu deprem sigortası teminatı hangi konutlarda artacak?

Peki, tüm konut sahiplerinin mi teminatı artacak? Hayır; önümüzdeki günlerde zorunlu deprem sigortasında yapılacak değişiklikle, konut sahiplerine seçenekli teminat sunulacak. İsteyen, 1.508 lira olan birim metrekare üzerinden teminat alacak; ‘yok benim konutumun değeri çok yükseldi bu teminat yetmiyor’ diyen de yeni düzenlemeden yararlanıp, metrekare maliyetini 3 bin 16 liraya çıkacak. Daha açık şöyle anlatayım. 100 metrekare konutunuz varsa DASK size iki seçenek sunacak. Birincisi, yıllık 354 lira prim ödeyerek 150 bin 800 lira teminat; ikincisi yıllık 708 lira ödeyerek 300 bin lira teminat. Artık siz hangisini seçerseniz.

Eminim, birileri, ‘Bu da yetmez’ diyecektir. Şu hatırlatmayı yapayım ki, halen bu konu maalesef bilinmiyor; DASK, konutun piyasa değerini ödemez, konutun yeniden inşa bedelini öder. Arsa bedeli sigortaya dahil değildir. Malum konutun piyasa değerini artıran da arsa bedelidir. İkincisi, daha yüksek teminat isteyen varsa ve ‘benim evim lüks, şöyle malzeme kullanıldı, içi böyle yapıldı’ diyorsanız, sigorta şirketlerinden, DASK’ın verdiği teminatın üzeri için konut sigortası yaptırabilirsiniz; buna bir mani yok.”

Zorunlu Deprem Sigortası

DASK Zorunlu Deprem Sigortası Kapsamı Nedir?

Zorunlu Deprem Sigortası depremin ve deprem kaynaklı meydana gelen yangın, infilak, dev dalga (tsunami) ve yer kaymasının doğrudan neden olduğu maddi zararları, poliçenizde belirtilmiş limitler dâhilinde nakit olarak karşılar.

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Binanız tamamen ya da kısmi olarak zarar görmüş olsa da Zorunlu Deprem Sigortası teminat kapsamı altındadır.

Yapının ana duvarları, bahçe duvarları, istinat duvarları, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarları, temeller, tavan ve tabanlar, merdivenler, asansörler, sahanlıklar, koridorlar, çatılar, bacalar ve benzer nitelikteki tamamlayıcı bölümleri DASK tarafında teminat verilen Zorunlu Deprem Sigortası kapsamındadır.

DASK Sorgulama Nasıl Yapılır?

Bir meskene ait DASK sorgulama, DASK web sitesi ve E-Devlet üzerinden yapılabilmektedir.

DASK Yaptırmak İçin Gerekli Bilgiler Nelerdir ?

Zorunlu Deprem Sigortası yaptırmak için gerekli bilgiler aşağıdaki gibi 3 ana başlıkta toplanabilir.

1. Sigortalının/Sigorta Ettirenin: Adı, TCKN Bilgisi, Vergi Kimlik Numarası, Adresi, Telefon Bilgisi

2. Sigortalanacak Binanın: Açık Adresi, Tapu Bilgileri, İnşa Yılı, Yapı Tarzı, Toplam Kat Sayısı, Hasar Durumu

3. Meskenin (Dairenin): Brüt Yüzölçümü (m2), Kullanım Şekli.

DASK Adres Kodu (UAVT) Nedir?

UAVT, adres kodlarının kayıtlı olduğu Ulusal Adres Veri Tabanı’nın kısa adıdır.

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Adres kodu, Türkiye sınırları içindeki tüm konutlara ait 10 haneli özel bir numaradır ve her konutun kendine has bir adres kodu vardır.

DASK adres sorgulama nasıl yapılır ?

Var olan adresin DASK adres sorgulamasını Anadolu Sigorta DASK adres kodu sorgulama sayfasından, muhtarlık, nüfus müdürlükleri, belediyelerden, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün internet sitesi üzerinden gerçekleştirerek DASK adres kodunuzu öğrenebilirsiniz.

DASK web sitesi üzerinden de sorgulanabilen adres kodu Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi işlemlerinde ve adres bilgisi gereken birçok işlemde kolaylık sağlamaktadır.

DASK adres kodu bulunmayan konutlar için belediyeden adres kodu tanımlanması gerekmektedir.

Hangi Binalar DASK Sigortası Kapsamındadır?

Zorunlu Deprem Sigortası, belediye sınırları içindeki meskenleri kapsamaktadır.6305 sayılı Afet Sigortaları kanunu gereğince, aşağıda tanımlanmış binalar DASK kapsamındadır:

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Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tâbi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler Doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler Bu binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler Zorunlu Deprem Sigortası, yukarıdaki koşullara uyan; tapuda henüz cins tashihi yapılmamış ve tapu kütüğünde vasfı "arsa vs." olarak görünen binalar, kat irtifakı tesis edilmiş binalar ve tapu tahsisi henüz yapılmamış kooperatif evleri için de geçerlidir.

Hangi binalar DASK Sigortası kapsamında değildir?

Kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalar, inşaatı henüz tamamlanmamış binalar, köy yerleşim alanlarında yapılan binalar, iş hanı, iş merkezi, idari hizmet, eğitim merkezi gibi tamamı ticari ve sınai amaçlar için kullanılan binalar Zorunlu Deprem Sigortası kapsamında değildir.

Tapuya kayıtlı olmayan ve özel mülkiyete tâbi olmayan hazine arazileri vb. arazilerin üzerine inşa edilen binalar ile mesken olarak kullanıma uygun olmayan, bakımsız, harap veya metruk binalara da DASK tarafından teminat verilmemektedir.

DASK Zorunlu Deprem Sigortası ev eşyaları için veya yangın vb. riskler için de teminat sunar mı ?

DASK tarafından teminat verilen Zorunlu Deprem Sigortası, binadaki deprem ve depremden kaynaklanan maddi hasarları karşılar. Yangın gibi riskler veya ev eşyaları için teminat sağlamaz.

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Ev sahiplerinin Zorunlu Deprem Sigortası yaptırması gerekmektedir. Zorunlu Deprem Sigortası bulunan evin sigorta değerinin, Zorunlu Deprem Sigortası limitini aşan kısmı ile ev içindeki eşya için deprem teminatı, Konut Sigortası ürünlerimiz kapsamında verilmektedir.

Konut Paket Sigortası, ev ve içindeki eşyayı yangından hırsızlığa, depremden su baskınına kadar pek çok riske karşı koruma altına alan geniş kapsamlı bir paket sigorta uygulamasıdır.

Kiracılar Kendi Adına DASK Yaptırabilir mi?

Zorunlu Deprem Sigortası, kiracı tarafından kendi adına yaptırılamaz. Kiracılar, ev sahibi namına "Sigorta Ettiren" sıfatıyla Zorunlu Deprem Sigortası yaptırabilir. Tüm durumlarda tazminat, tapuda “Hak Sahibi” olarak geçen kişiye ödenir.

Zorunlu deprem sigortasını iş yerleri de yaptırabilir mi ?

Tamamı ticari veya sınai amaçla kullanılan binalar, DASK tarafından Zorunlu Deprem Sigortası kapsamına alınmamaktadır. Buna karşın, mesken olarak inşa edilmiş binalarda yer alan ve dükkân, ticarethane, büro ve benzeri amaçlar ile kullanılan bölümler için Zorunlu Deprem Sigortası yaptırılmalıdır.

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Zorunlu Deprem Sigortası DASK Fiyatı Nasıl Hesaplanır?

Zorunlu Deprem Sigortası yıllık olarak düzenlenir ve poliçelerin prim tutarları konutun yapı tarzına, brüt yüz ölçümüne, inşa yılına, kat sayısına ve bulunduğu mahallenin risk grubuna göre hesaplanır.

DASK Yenileme Nasıl Yapılır?

Zorunlu Deprem Sigortası'nın vadesi bir yıldır. Poliçenizi, süresi bitmeden önceki 60 gün içerisinde veya poliçe vade bitiminden sonra en geç 30 gün içerisinde yenileyebilirsiniz.

DASK Poliçesi İptal Edilebilir mi?

Zorunlu Deprem Sigortası zorunlu bir poliçe olup iptal edilemez.

Sadece Zorunlu Deprem Sigortası Genel Şartları C2 "Sigorta Ettirenin Beyan Yükümlülüğü ve İptaller" maddesi uyarınca mükerrerlik ve riskin ortadan kalkması durumları ile kapsam dışı yerlere sehven poliçe düzenlenmesi durumunda DASK sigortası iptal edilebilir.

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Zorunlu Deprem Sigortası Azami Teminat Tutarı nedir ve nasıl tespit edilir?

DASK, Zorunlu Deprem Sigortası ile her yıl yapı maliyetlerindeki artışla paralel olarak belirlenen azami bir tutara kadar teminat verir. Binaların yeniden inşa bedeli (arsa değeri hariç) dikkate alınarak bu tutar tespit edilir. Zorunlu Deprem Sigortası yaptıranların teminat tutarları (sigorta bedeli), bu azami teminat tutarını geçmemek üzere, meskenlerinin büyüklüğüne ve yapı tarzına göre belirlenir.