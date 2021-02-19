Zorunlu Trafik Sigortası Ne Kadar: İl İl Trafik Sigortası Primleri

İzmir’de daha önce kazaya uğramayan sağlam araçların sigorta bedeli maksimum olarak 746TL’dir. En riskli grup otomobiller için otomobil trafik sigortası 3 bin 394 TL’dir. Ankara’da daha önce hiçbir şekilde kazaya karışmayan otomobilin sigorta bedeli tutarı, maksimum olarak 769 TL’dir. En riskli grupta yer alan kullanıcıların merakla takip ettiği otomobilin sigorta bedeli ise 3 bin 496 TL olarak belirlenmiştir.



Zorunlu Trafik Sigortası Bedelini Kim Belirler?

Zorunlu trafik sigortası bedeli Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenir. Sigorta işlemlerinin trafik sigortasından en az zarar etmesini önlemek için azami prim tutarı 1,5 oranında artırılmıştır. Araç türü fark etmeksizin trafikte akış halinde olan bütün araçlar için getirilen zorunlu trafik sigortası aracın maddi hasarını karşıladığı gibi araç sahiplerinin de maddi manevi külfetten kurtarmaktadır. Trafik sigortasını her yıl yenilemek kaydıyla yaptırmanız gerekmektedir.

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Zorunlu Trafik Sigortası Hangi Hesapları Kapsar?

Zorunlu trafik sigortasını kapsadığı hasarlar ana ve ek teminatlardır. Ana teminat olarak nitelendirilen konu araç ayrımı yapılmaksızın tüm araçlar için geçerli olan bir trafik sigorta türüdür. Ek teminatlar araç sahibinin kendi istek ve rızasına göre trafik sigortasına eklenir. Ana teminatlar kısaca sağlık giderleri, maddi zararlar, sürekli sakatlık halleri ve ölüm teminatı işlemleridir. Ek teminatlar ise, asistant, min onarım, hukuksal koruma teminatı ve sigortalama işlemleridir.

Zorunlu Trafik Sigortası Zorunlu mudur?

Zorunlu trafik sigortasının zorunlu olma hali yasal sınırlar çerçevesinde koruma altına alınmıştır. Trafik sigortasını yaptırmayan her T.C vatandaşı cezai yaptırımla karşı karşıya kalacaktır. Zorunlu trafik sigortasının yanı sıra poliçe yenileme işlemleri zorunlu olarak yaptırılmalıdır. Üçüncü kişileri korumak amacıyla yaptırılan tüm Zorunlu trafik sigortası işlemleri yasal güvence altına alınmaktadır. Sigorta yaptırmadan trafiğe çıkmanız halinde aracınız yetkili trafik polisleri ve yetkililerince anında bağlanıp trafikten men edilecektir.

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Zorunu Trafik Sigortası Tavan Fiyat Uygulaması Nasıl Yapılır?

Zorunlu trafik sigortası tavan fiyat uygulaması işlemi trafik sigortası yaptıracak kişilerin fiyat konusundaki tüm sorunlara çözüm üretmek amacıyla faaliyete geçirilmiştir. Ücretler konusunda problem yaşayan sürücülerin fiyat konusunda yaşadıkları problemleri en kısa sürede bitirmesi hedeflenmektedir. Fiyat konusunda gelen tüm şikâyetler 12 Nisan 2017 tarihinde yapılan düzenlemeler yasal çerçevede giderilerek sigorta işlemleri sürücülere büyük kolaylıklar sağlamıştır.

Zorunlu Trafik Sigortası Nasıl İşleme Alınır?

Zorunlu trafik sigortası yaptırmak için öncelikle aracın prim tutar teklifi, araç türü il hasar basamağı kaydı ve tavan fiyat uygulamasının tespiti yaptırılır. Hangi sigorta şirketiyle çalışıyorsanız o sigorta hizmetinin belirlediği ölçütlere göre zorunlu trafik sigortası işlemlerini hayata geçirmelisiniz. Sigorta şirketlerinin trafik sigortası fiyat bedelleri ve ölçütleri birbirinden farlıdır. Size uygun zorunlu trafik sigortası fiyat tarifelerinden kolay ve hızlı bir şekilde faydalanmak istiyorsanız yenileme dönemlerinde sigorta tekliflerini karşılamalısınız.

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Zorunlu trafik sigortası işlemleri aracınızın türüne ve bakım uygulamalarına göre hızlandırılmaktadır. Her yıl düzenli bir şekilde bakımı yaptırılan ve herhangi bir hasar kaydı olmayan araçlarınıza zorunlu trafik sigortası yaptırarak aracınızın kalitesini ve güvenlik kaydını artırabilirsiniz. Zorunlu trafik sigortası ile trafiğe daha rahat bir şekilde çıkarak, yetkililerce denetimi sağlanan trafik kontrollerinden güvenli bir şekilde geçebilirsiniz.

ARAÇLARA GÖRE PRİMLER

Buna göre 2021’de otomobillerde en yüksek primi 4 bin 65 lira ile İstanbul’da, 1. kademedeki sürücüler ödeyecek. Otomobillerde en düşük primi 327 lira ile 7. kademedeki hasarsız sürücüler ödeyecek.

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En düşük primi ödeyecek iller ise Adıyaman, Aydın, Burdur, Çanakkale, Hakkari, Hatay, Isparta, Kars, Kastamonu, Kütahya, Mardin, Muğla, Sinop, Tokat, Tunceli, Şanlıurfa, Ardahan, Kilis, Osmaniye’deki sürücüler.

Minibüslerde ise en yüksek primi 7.142 lira İstanbul’da, 1. kademedeki sürücüler ödeyecek. Minibüslerde en düşük prim ise (7. kademe) 1.792 lira. Otobüslerde en yüksek primi 25.128 lira, İstanbul’da, 1. kademedeki sürücüler ödeyecek.

Otobüslerde en düşük prim 6.328 lira. Kamyonlarda ise 2021’de en yüksek primi 11.373 lira ile İstanbul’da, 1. kademedeki sürücüler ödeyecek. Kamyonlarda en düşük prim ise hasarsız sürücüler için 2.854 lira. Motosikletlerde ise en yüksek prim 1.657 lira, en düşük ise 327 lira.

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İL İL TRAFİK SİGORTASI ÜCRETLERİ







