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31 Mart yerel seçimleri nedeniyle 1 Nisan'da okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı'ndan son dakika tatil açıklaması geldi

Türkiye 31 Mart seçim günü yerel seçim için oy vermeye giderken seçimden bir sonraki gün okulların tatil olup olmadığı merak ediliyor. Çok sayıda vatandaş seçim günü okullarda sandık görevlisi olacak ve uzun süren saatlerde oy sayma işlemi yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı 1 Nisan'da okulların tatil edildiğine ilişkin resmi yazığı Valiliklere gönderdi. İşte konuya ilişkin ayrıntılar...

15:22 - 28/03/2024 Perşembe
Yeni Şafak
1 Nisan
1 Nisan

31 Mart Pazar günü seçimlerde oy kullanılacak sandıkların okullara kurulacak olması ve oy sayma işlemlerinin yapılacak olması nedeniyle 1 Nisan tarihi ile ilgili araştırmalar başladı. Peki, 1 Nisan'da okullar tatil mi? Seçim sonrası kimler tatil yapacak?

OKULLAR 1 NİSAN'DA TATİL Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 31 Mart yerel seçimleri nedeniyle 1 Nisan'da okulların tatil edildiğini duyurdu.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından valiliklere gönderilen yazıda, "Eğitim kurumları, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde asıl işlevlerinden farklı olarak seçmenlerin oy kullanmalarına imkan verecek şekilde hazırlanmaktadır.

Seçimlerin özelliği nedeniyle oyların sayım işlemi akşam geç saatlerde bitmekte, bu durum da eğitim kurumlarının aynı gün içerisinde eğitim öğretime hazır hale getirilmesini engellemektedir.

Bu nedenle Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumları, eğitim öğretime hazır hale getirilmeleri bakımından 1 Nisan 2024 Pazartesi günü tatil edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Sandık Görevlileri 1 Nisan'da izinli olacak mı?

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde sandık kurullarında görev alan kamu personeli, 1 Nisan Pazartesi idari izinli olacak.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, konuya ilişkin kararı, sosyal medya hesabından duyurdu.

Kararda, 31 Mart Pazar günü yapılacak Mahalli idareler Genel Seçimleri'nde görev alacak sandık kurulu başkanları ile bir üyesinin, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un 22. ve 23. maddelerinde belirtilen usul ve esaslara göre kamu görevlileri arasından belirlendiği anımsatılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık seçimlerinin her birine ait oy pusulaları olduğundan, oyların sayım ve dökümü, tutanakların düzenlenmesi ve diğer işlemler tamamlandıktan sonra belgelerin ve seçim malzemelerinin İlçe Seçim Kurullarına teslim süreci gece geç saatlere kadar devam etmektedir.

Bu nedenle, sandık kurullarında görev alan kamu personelinin, 1 Nisan 2024 Pazartesi günü idari izinli sayılmaları Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür."


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