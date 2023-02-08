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Deprem yardımı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından AFAD tarafından Onikişubat Stadyumu'nda kurulan çadır kentte incelemelerde bulunduktan sonra basın mensuplarına açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyük bir felaketle baş başa olunduğunu belirterek, pazartesi günü saat 04.17'de gerçekleşen deprem felaketinin 10 vilayeti vurduğunu, merkez üssünün ise Kahramanmaraş olduğunu anımsattı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Depremden zarar gören ailelerin hesaplarına şimdilik 10 bin liralık destek sağlanacak." ifadelerini kullandı. 10 bin lira yardımı parası depremde zarar gördüğü tespit edilen ailelerin hesabına yatırılacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hasar tespitinin ardından 10 biner lira ailelere ulaştıracağız. Bu geçiş döneminde sıkıntılarını giderelim istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Depremin ilk adımının Kahramanmaraş'ta yaşandığını ardından dalga dalga diğer illerde gerçekleştiğini ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti: "Tabii şu an itibarıyla ne yazık ki vefat edenlerin sayısı 8 bin 574, yaralı sayısı 49 bin 133, yıkılan bina sayısı 6 bin 444. Şunu özellikle ifade etmek istiyorum, burada benim vatandaşlarımın, benim milletimin bugüne kadar bu tür felaketlerde gösterdiği sabır neyse inanıyorum ki bu felakette de aynı sabrı şu ana kadar benim vatandaşım gösterdi, bundan sonra da yine gösterecektir. Bütün imkanlarımızı seferber ettik. Devlet tüm imkanlarıyla başta AFAD olmak üzere AFAD'ın koordinesinde bu çalışmaları belediyelerle birlikte yürütmektedir."