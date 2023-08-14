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Meteoroloji illerde beklenen sıcaklıkları açıkladı (14 Ağustos hava durumu )

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Karadeniz'de yağmur beklenirken, güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da yüksek sıcaklıklar etkili olacak. Marmara ve kuzey Ege'de kuvvetli poyraz bekleniyor. Hava sıcaklıklarının; Marmara ve Kıyı Ege'de mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. İşte 14 Ağustos il il hava durumu...

10:41 . 14/08/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Hava durumu

Hava durumu

Meteoroloji yeni
tahmin raporunu yayımladı. Hava sıcaklıklarının Marmara ile Kıyı Ege'de mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 6-10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.Adana'da ise Basra sıcakları etkisini gösterdi, termometreler 52 dereceyi geçti.

BUGÜN HAVA NASIL? 14 AĞUSTOS HAVA DURUMU

Marmara ile Karadeniz ve Ege kıyılarında önemli bir değişiklik beklenmiyor, diğer bölgelerde artmaya devam edecek, Marmara ve Kıyı Ege'de mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

İL İL HAVA DURUMU

Bazı illerin günlük en yüksek hava sıcaklıklarının şu aralıklarda olması öngörülüyor:

"Ankara 33-38, İstanbul 28-29, İzmir 32-34, Kayseri 37-40, Adana 38-45, Hatay 36-42, Mersin 36-43 Kahramanmaraş 38-45, Osmaniye 38-45, Konya 38-40, Eskişehir 37-41, Kırıkkale 39-41, Bolu 34-38, Karabük 37-40, Amasya 35-38, Malatya 40-43, Elazığ 40-41, Tunceli 40-41, Bingöl 38-40, Muş 38-39, Hakkari 34-37, Diyarbakır 43-44, Gaziantep 39-43, Adıyaman 39-44, Şanlıurfa 41-45, Batman 43-45, Şırnak 39-40, Kilis 42-46"



#hava durumu
#meteoroloji
#il il hava sıcaklığı
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