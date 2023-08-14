tahmin raporunu yayımladı. Hava sıcaklıklarının Marmara ile Kıyı Ege'de mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 6-10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.Adana'da ise Basra sıcakları etkisini gösterdi, termometreler 52 dereceyi geçti.

tahmin raporunu yayımladı. Hava sıcaklıklarının Marmara ile Kıyı Ege'de mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 6-10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.Adana'da ise Basra sıcakları etkisini gösterdi, termometreler 52 dereceyi geçti.

Marmara ile Karadeniz ve Ege kıyılarında önemli bir değişiklik beklenmiyor, diğer bölgelerde artmaya devam edecek, Marmara ve Kıyı Ege'de mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.