17 Ağustos 1999 tarihinde, Türkiye'nin Marmara Bölgesi'nde yaşanan deprem, ülkenin modern tarihindeki en yıkıcı felaketlerden birini temsil ediyor. Bu deprem, birçok insanın yaşamlarını sonsuza dek değiştiren ve ülkeyi derinden etkileyen bir trajedi olarak hafızalarda yer edindi. Deprem 24 yıl önce Marmara Denizi'nin güneydoğusundaki Gölcük Körfezi'nde meydana geldi. Peki, 17 Ağustos depremi kaç büyüklüğünde oldu, kaç kişi öldü ve yaralandı? İşte detaylar.

17 AĞUSTOS DEPREMİ NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE OLDU?

17 Ağustos depremi, Marmara Denizi'nin güneydoğusundaki Gölcük Körfezi'nde meydana geldi. Ana depremin büyüklüğü 7.4 olarak ölçüldü, ancak bu büyüklüğün yarattığı yıkım oldukça büyüktü. Yıkıcı etkisi artçı sarsıntılarla da sürdü. Artçı depremler, bölgeyi uzun bir süre boyunca salladı ve insanların yaşadığı travmanın artmasına neden oldu.

17 AĞUSTOS DEPREMİNDE KAÇ KİŞİ ÖLDÜ VE YARALANDI?

Bu depremin etkileri büyük ve yıkıcıydı. İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Bursa gibi Marmara Bölgesi'nde birçok il ve ilçe etkilendi. Bu depremde çok sayıda bina yıkıldı veya ağır hasar aldı. Toplamda 17,480 kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi yaralandı ve çok sayıda insan evsiz kaldı.

17 AĞUSTOS DEPREMİNDE KAÇ BİNA YIKILDI?

Yaklaşık 200 bin kişinin evsiz kaldığı, 66 bin 441 konut ve 10 bin 901 iş yerinin yıkıldığı depremden 16 milyona yakın kişi değişik düzeylerde etkilendi, 285 bin 211 konut ve 42 bin 902 iş yerinde hasar tespit edildi.

17 AĞUSTOS DEPREMİNDE DİĞER ŞEHİRLERDEN YIKILAN BİNA VE ÖLEN OLDU MU?

Depremde İstanbul'da 454 kişi yaşamını yitirirken Yalova, Düzce ve Gölcük'ten kentteki hastanelere getirilen yaralılardan hayatını kaybedenlerle bu sayı 981'e çıktı.

İstanbul'da 1880 kişinin yaralandığı depremde 41 bine yakın konut ve iş yerinde hasar oluştu, 18 bin 162 konut orta ve ağır şiddetteki hasar yüzünden oturulamaz hale geldi.

Kentte ayrıca 3 bin 171 okuldan 820'si hasar gördü. Bunların 118'i orta, 13'ü ağır hasarlı olarak belirlendi. İstanbul'daki 10 bine yakın kamu binasının 1137'sinde az, 387'sinde orta, 37'sinde ise ağır hasar oluştu.

İstanbul'da depremden en çok zarar gören yer Avcılar oldu. İlçede 270 kişi hayatını kaybederken yüzlerce kişi de yaralandı. 1823 konut ve 326 iş yerinin yıkıldığı ya da ağır hasar gördüğü ilçede, 5 bin 106 konut ve 872 iş yerinde orta hasar, 3 bin 685 konut ve 461 iş yerinde hafif hasar meydana geldi.















