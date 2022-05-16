Özgün 18 mayıs yarım gün mü? 2022 resmi tatil günleri
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18 mayıs yarım gün mü? 2022 resmi tatil günleri

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı sebebiyle resmi tatil gerçekleşecek. Bankalar, noterler, kamu kurumları, kargolar ve birçok şirket resmi tatil nedeniyle kapalı olacak. Peki, aynı durum 18 mayıs için de geçerli olacak mı? 18 mayıs yarım gün mü? İşte, 2022 resmi tatil günleri ve diğer bilgiler.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
18 mayıs yarım gün mü? 2022 resmi tatil günleri
​ 18 mayıs yarım gün mü? 2022 resmi tatil günleri

Perşembe günü kutlanacak olan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda, bütün kamu kurum ve kuruluşları kapalı olacak. Ulusal bayramın bir gün öncesi 18 Mayıs ise merak konusu. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 18 Mayıs yarım gün de tatil olacak mı? İşte, 18 mayısın yarım gün olup olmayacağına dair merak edilenler.

18 MAYIS ÇARŞAMBA YARIM GÜN RESMİ TATİL Mİ?

18 Mayıs ile ilgili özel bir durum yok. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da 18 Mayıs yarım gün resmi tatil olmayacak. Yani 18 Mayıs 2022 Çarşamba günü tam gün çalışma günü olacak. Kamu kurumları normal çalışma sisteminde hareket edecek.

19 Mayıs 2022 Perşembe günü ise bankalar, noterler, kargolar, kamu kurumları, resmi daireler kapalı olacaklar.

2022 RESMİ TATİL TAKVİMİ

  • Yılbaşı: 1 Ocak Cumartesi
  • Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Cumartesi
  • Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazar
  • Ramazan Bayramı: 2-4 Mayıs Pazartesi - Çarşamba
  • Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Perşembe
  • Kurban Bayramı: 9 - 12 Temmuz Cumartesi - Salı
  • Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cuma
  • Zafer Bayramı: 30 Ağustos Salı
  • Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Cumartesi

19 Mayıs tatil mi: 19 Mayıs yarım gün mü, resmi tatil mi?
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19 Mayıs tatil mi: 19 Mayıs yarım gün mü, resmi tatil mi?
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