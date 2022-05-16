​ 18 mayıs yarım gün mü? 2022 resmi tatil günleri

Perşembe günü kutlanacak olan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda, bütün kamu kurum ve kuruluşları kapalı olacak. Ulusal bayramın bir gün öncesi 18 Mayıs ise merak konusu. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 18 Mayıs yarım gün de tatil olacak mı? İşte, 18 mayısın yarım gün olup olmayacağına dair merak edilenler.

18 MAYIS ÇARŞAMBA YARIM GÜN RESMİ TATİL Mİ?

18 Mayıs ile ilgili özel bir durum yok. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da 18 Mayıs yarım gün resmi tatil olmayacak. Yani 18 Mayıs 2022 Çarşamba günü tam gün çalışma günü olacak. Kamu kurumları normal çalışma sisteminde hareket edecek.

19 Mayıs 2022 Perşembe günü ise bankalar, noterler, kargolar, kamu kurumları, resmi daireler kapalı olacaklar.

REKLAM

2022 RESMİ TATİL TAKVİMİ



Yılbaşı: 1 Ocak Cumartesi

1 Ocak Cumartesi Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Cumartesi

23 Nisan Cumartesi Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazar

1 Mayıs Pazar Ramazan Bayramı: 2-4 Mayıs Pazartesi - Çarşamba

2-4 Mayıs Pazartesi - Çarşamba Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayram ı: 19 Mayıs Perşembe

ı: 19 Mayıs Perşembe Kurban Bayramı: 9 - 12 Temmuz Cumartesi - Salı

9 - 12 Temmuz Cumartesi - Salı Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cuma

15 Temmuz Cuma Zafer Bayramı: 30 Ağustos Salı

30 Ağustos Salı Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Cumartesi