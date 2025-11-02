2018'de hangi ülkenin siber güvenlikten sorumlu bakanının hayatı boyunca hiç bilgisayar kullanmadığı ve USB belleğin ne olduğunu bilmediği ortaya çıkmıştır? İşte Kim Milyoner Olmak İster sorusunun yanıtı

Yeni Şafak
2/11/2025, Pazar
G: 2/11/2025, Pazar
Bu akşam ekranlara gelen "Kim Milyoner Olmak İster?" bilgi yarışması her hafta olduğu gibi izleyiciyi ekrana kilitledi. Yarışmanın bir bölümünde ise şu soru yöneltildi; "2018'de hangi ülkenin siber güvenlikten sorumlu bakanının hayatı boyunca hiç bilgisayar kullanmadığı ve USB belleğin ne olduğunu bilmediği ortaya çıkmıştır?" Milyoner'deki bu soru 500 bin TL değerindeydi. İşte sorunun doğru cevabı.

2018'de hangi ülkenin siber güvenlikten sorumlu bakanının hayatı boyunca hiç bilgisayar kullanmadığı ve USB belleğin ne olduğunu bilmediği ortaya çıkmıştır?
A: Japonya

A: Japonya

B: Bulgaristan

C: Bangladeş

D: Pakistan


Yoşitaka Sakurada: 'İşte hiç bilgisayar kullanmadım'

Japonya'da siber güvenlikten sorumlu bakan Yoşitaka Sakurada'nın iş yaşamında hiç bilgisayar kullanmadığını itiraf etmesi ülkesinde şaşkınlık yarattı ve tepki çekti.


68 yaşındaki bakanın ayrıca bilgisayarlarda veri aktarımı için kullanılan USB flaş belleğinin ne olduğunu bilmediği ortaya çıktı.


Yoşitaka Sakurada, parlamentonun alt kanadında bir muhalefet milletvekilinin sorularını yanıtlarken, "25 yaşından beri çalışanlarıma ve sekreterlerime söylüyorum onlar yapıyorlar. Ben bilgisayar kullanmıyorum" dedi.


Sakurada, oturumda Japonya'daki nükleer tesislerde USB belleklerin kullanılıp kullanılmadığıyla ilgili bir soruyu yanıtlarken de şaşkınlık yaşadı.


Muhalefet milletvekillerinden Masato Imai, "Hiç bilgisayara dokunmamış bir kişinin siber güvenlik politikalarından sorumlu olması inanılmaz bir şey" dedi.


Sakurada ise soruların önceden kendisine yazılı olarak verilmediği için hazırlık yapamadığını söyledi.



