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2021 ÖSYM sınav takvimi: YKS ve ALES sınavları ne zaman yapılacak?

ÖSYM tarafından merakla beklenen 2021 sınav takvimi erişimi açıldı. Gelecek planlaması yapan adaylar, 2021 yılında hangi sınava ne zaman girebileceklerini görebilecekler. Peki YKS ve ALES sınavları ne zaman yapılacak?

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2021 ÖSYM sınav takvimi açıklandı

2021 ÖSYM sınav takvimi açıklandı

2021 ÖSYM sınav takvimi erişime açıldı. ALES, YKS ve diğer tüm sınavların başvuru tarihleri belli olurken koronavirüsün seyrine göre de sınav takviminde değişiklik olabileceği da vurgulandı.

2021 YKS başvuru tarihleri ne zaman?

4 Şubat tarihinden itibaren başlayacak olan başvurular, 2 Mart tarihinde son bulacak.

2021 YKS geç başvuru tarihi ne zaman?

Sınav takvimine göre 17.03.2021’de başlayacak olan başvurular 18.03.2021’de son bulacak.

2021 YKS ne zaman yapılacak?

YKS sınav tarihleri 26 ve 27 Haziran olarak belirlendi.

2021 ALES başvuru tarihleri ne zaman?

ALES/1 için başvuru tarihi 12.03.2021 tarihinde başlayacak ve 22.03.2021’de son bulacak.

2021 ALES geç başvuru tarihi ne zaman?

ALES geç başvuru tarihleri 01.04.2021 tarihleri arasında alınacaktır.

2021 ÖSYM sınav takvimi indirmek için tıklayın

2021 sınavları ile ilgili önemli duyurular

* Güncel gelişmelere ve salgının seyrine göre ÖSYM Sınav Takvimi yenilenerek kamuoyuna duyurulacaktır. İlgililerin zaman içinde takvim bilgilerini kontrol etmeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri tavsiye edilir.

** Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, aynı gün saat 23.59'a kadar artırımlı olarak; ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile yatırılacaktır.

*** Elektronik Yabancı Dil Sınavları (e-YDS) ÖSYM Elektronik Sınav Merkezlerinde (e-Sınav Binalarında) yapılacaktır. Sınava başvuru tarihlerinde, ÖSYM e-Sınav Merkezlerinin kapasitesi kadar adayın başvurusu alınacaktır. Kapasite dolduğunda başvuru tarihleri tamamlanmadan başvuru sonlandırılacaktır. Kapasite dolmadığı takdirde başvuru tarihlerinin son günü saat 23.59'a kadar adayların başvuruları alınmaya devam edilecektir.

***** Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereğince Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) kapsamında, Farsça, İspanyolca, İtalyanca, Yunanca, Bulgarca dillerinde yapılan yabancı dil sınavları, sadece elektronik sınav olarak ÖSYM Elektronik Sınav Merkezlerinde (Ankara, İstanbul ve İzmir e-Sınav Binalarında) bu takvimde belirtilen tarihlerde yapılacaktır.


YKS puan hesaplama nasıl gerçekleşiyor?
YKS puan hesaplama nasıl gerçekleşiyor?

Üç farklı oturumda yapılacak YKS sınavının ilk kısmı olan TYT bugün başladı. Sınav 165 dakika sürecek. AYT oturumu ise 28 Haziran Pazar günü saat 10.15'te başlayacak. YDT ise 28 Haziran'da saat 15.45'te başlayacak ve 120 dakika sürecek.YÖK Başkanı Yekta Saraç geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, YKS puanı hakkında da konuştu. Saraç, şu şekilde açıklamada bulunmuştu:"Türkçe ve Temel matematik sorularından oluşan Temel Yeterlilik Testi (TYT), geçtiğimiz senelerde olduğu gibi, bu sınavda da Milli Eğitim Bakanlığımızın ortak müfredatına dayalı olacaktır. Bütün adayların bu birinci oturuma girmesi zorunludur. Birinci oturumdan sonra öğle arası verilecektir. 40 adet Türkçe ve 40 adet Matematik sorusundan oluşan Temel Yeterlilik Testi cumartesi günü sabah oturumunda gerçekleştirilecektir. Bu testin sonucu adayların Temel Yeterlilik Testi puanını belirleyecektir." TYT puanının %40'ı AYT puanının ise %60'ı sınav puanına etki edecektir. TYT'den 150 baraj puanını geçen öğrenciler ikinci sınava girmeye hak kazanacaktır. AYT'de ise 180 baraj puanının geçilmesi durumunda 4 yıllık üniversite yani lisans tercihi yapılabilecektir.’’ YKS'de ilk oturum bugün: 2 milyon 437 bin öğrenci ter dökecekYKS PUANLARI NASIL HESAPLANIR?Puan hesabı yapılırken, bir başlangıç puan değeri üzerine her netin getirdiği puanlar eklenir. Ham puan böyle hesaplanırken, okul not ortalaması 0,6 ile çarpılır ve ham puana eklenir. Elde edilen sonuçla yerleştirme puanı ortaya çıkar.AYT puanı hesaplanırken TYT’nin testlerinden elde edilen netler puan hesabına katılır. Çünkü, YKS yerleştirme puanıyla 4 yıllık fakültelere yerleşmek isteyen öğrenciler doğrudan TYT puanlarını kullanamazlar. TYT testleri de sonucu dahil edilir ve YKS yerleştirme puanlarını kullanırlar.Cumhurbaşkanı Erdoğan YKS öncesi gençlerle buluştu: İlk soru "YKS sınavı neden ertelenmedi" olduYKS BARAJ PUANI KAÇ?Üniversite adayları:TYT'de 150 barajını geçerek iki yıllık programları tercih edebilecek.TYT PUAN HESAPLAMAYKS TYT puan hesaplamada geçen sene 1 matematik neti bir öğrenciye TYT’de 3.72 puan getirmişti.Puanlardaki eşitsizlikler öğrencilerin YKS’de gösterdikleri başarı ortalamalarına ve standart sapmalara göre ortaya çıkıyor. SAY, EA ya da SÖZ puanı hesaplanırken TYT’den gelen katkı her biri için ayrı ayrı hesaplanır.Video: Kütüphane'de gençlerle Erdoğan'ın dikkat çeken diyaloğuYKS SAY AYT PUAN HESAPLAMASAY puan hesaplamada AYT, TYT’ye daha önemli. Sayısal öğrencilerin TYT ve AYT testlerinde elde ettikleri ortalamalar burada oldukça önemlidir.ÖSYM TYT için %40 ve AYT için %60 gibi bir oran belirledi. SAY için de AYT puan hesaplamada AYT’nin önemlidir. AYT sıralama hesabı tamamen puana göre yapılyor.AYT testinde ise 40 soruluk fen testinin 40 soruluk matematik testinden biraz daha fazla puan getiriyor.YKS EA AYT PUAN HESAPLAMAEA puan hesaplamada ise TYT temel matematik ve fen bilimlerinden soru başına gelen puanlar daha yüksek. Eşit ağırlık öğrencilerinin bu alanlarda düşük performans göstermesi bu alanların daha yüksek olmasına neden oluyor.TYT’de Türkçe ve sosyal bilimler testlerinin soru başına getirdiği puanlar ise birbirine yakın.AYT kısmında bölümünde de eşit ağırlık öğrencileri matematiğin önemi orytaya çıkıyor.YKS SÖZEL PUAN HESAPLAMAAYT için netlerini, Edebiyat=3 Tarih-1=2.8 Coğrafya-1=3.33 Tarih-2=2.91 Coğrafya-2=2.91 Felsefe=3 DİKAB=3,33 ile çarpılır.

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