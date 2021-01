2021 ÖSYM sınav takvimi: YKS ve ALES sınavları ne zaman yapılacak?

2021 ÖSYM sınav takvimi erişime açıldı. ALES, YKS ve diğer tüm sınavların başvuru tarihleri belli olurken koronavirüsün seyrine göre de sınav takviminde değişiklik olabileceği da vurgulandı.

2021 YKS başvuru tarihleri ne zaman?

4 Şubat tarihinden itibaren başlayacak olan başvurular, 2 Mart tarihinde son bulacak.

2021 YKS geç başvuru tarihi ne zaman?

Sınav takvimine göre 17.03.2021’de başlayacak olan başvurular 18.03.2021’de son bulacak.

2021 YKS ne zaman yapılacak?

YKS sınav tarihleri 26 ve 27 Haziran olarak belirlendi.

2021 ALES başvuru tarihleri ne zaman?

ALES/1 için başvuru tarihi 12.03.2021 tarihinde başlayacak ve 22.03.2021’de son bulacak.

2021 ALES geç başvuru tarihi ne zaman?

ALES geç başvuru tarihleri 01.04.2021 tarihleri arasında alınacaktır.

2021 ÖSYM sınav takvimi indirmek için tıklayın

2021 sınavları ile ilgili önemli duyurular

* Güncel gelişmelere ve salgının seyrine göre ÖSYM Sınav Takvimi yenilenerek kamuoyuna duyurulacaktır. İlgililerin zaman içinde takvim bilgilerini kontrol etmeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri tavsiye edilir.

** Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, aynı gün saat 23.59'a kadar artırımlı olarak; ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile yatırılacaktır.

*** Elektronik Yabancı Dil Sınavları (e-YDS) ÖSYM Elektronik Sınav Merkezlerinde (e-Sınav Binalarında) yapılacaktır. Sınava başvuru tarihlerinde, ÖSYM e-Sınav Merkezlerinin kapasitesi kadar adayın başvurusu alınacaktır. Kapasite dolduğunda başvuru tarihleri tamamlanmadan başvuru sonlandırılacaktır. Kapasite dolmadığı takdirde başvuru tarihlerinin son günü saat 23.59'a kadar adayların başvuruları alınmaya devam edilecektir.

***** Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereğince Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) kapsamında, Farsça, İspanyolca, İtalyanca, Yunanca, Bulgarca dillerinde yapılan yabancı dil sınavları, sadece elektronik sınav olarak ÖSYM Elektronik Sınav Merkezlerinde (Ankara, İstanbul ve İzmir e-Sınav Binalarında) bu takvimde belirtilen tarihlerde yapılacaktır.