EGM PA 2022 Bekçi alımı başvuru tarihi, şartları 2022

Çarşı ve mahalle bekçiliği başvuru formu, şartları ve tarihleri için sorgulamalar sürüyor. 4 Mart 2022 tarihinde duyurulan Resmi Gazete kararı sonrasında 3 bin bekçi alımı yapılacağı açıklanmıştı. Bekçi alımı ne zaman yapılacak ve başvuruları başladı mı? EGM PA Bekçi alımı başvuru formu, şartları ve tarihleri 2022!

BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN 2022?

Ülke genelinde çarşı ve mahallelerin güvenliği için Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde görevlendirilecek bekçi alımı için tarih henüz belli olmadı.

Bekçi alımı için düzenlenecek sınavın tarihi ve başvuruları belli olduğunda haberimizde yer alacak.

2022 BEKÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Resmi Gazete'de yayımlanan ilanla duyurulan 3 bin yeni bekçi alımı için başvuruların alınacağı tarihler ve sınav tarihleri henüz netleşmedi

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BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER, YAŞ SINIRI KAÇ?

Daha önceki alımlarda adaylarda aranan şartlar şu şekildeydi;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

En az 167 cm boyunda olmak,

Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

31 yaşından gün almamış olmak

Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

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Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.