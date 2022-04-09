Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Özgün EGM PA 2022 Bekçi alımı başvuru tarihi, şartları 2022
ÖZGÜN HABERLER

EGM PA 2022 Bekçi alımı başvuru tarihi, şartları 2022

EGM bünyesinde bekçi olarak görev almak isteyen adaylar bekçi alımı başvuru şartları ve tarihi ile ilgili detayları araştırmaya başladı. EGM PA Bekçi alımı başvurusu başladı mı ve şartları neler? EGM PA 2022 Bekçi alımı başvuru tarihi, şartları ve ilan bilgisi detayları…

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
2022 Bekçi alımı ne zaman yapılacak, başvurular başladı mı?
Bekçi alımları 2022 başvuru tarihleri

Çarşı ve mahalle bekçiliği başvuru formu, şartları ve tarihleri için sorgulamalar sürüyor. 4 Mart 2022 tarihinde duyurulan Resmi Gazete kararı sonrasında 3 bin bekçi alımı yapılacağı açıklanmıştı. Bekçi alımı ne zaman yapılacak ve başvuruları başladı mı? EGM PA Bekçi alımı başvuru formu, şartları ve tarihleri 2022!

BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN 2022?

Ülke genelinde çarşı ve mahallelerin güvenliği için Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde görevlendirilecek bekçi alımı için tarih henüz belli olmadı.

Bekçi alımı için düzenlenecek sınavın tarihi ve başvuruları belli olduğunda haberimizde yer alacak.

2022 BEKÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Resmi Gazete'de yayımlanan ilanla duyurulan 3 bin yeni bekçi alımı için başvuruların alınacağı tarihler ve sınav tarihleri henüz netleşmedi

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER, YAŞ SINIRI KAÇ?

Daha önceki alımlarda adaylarda aranan şartlar şu şekildeydi;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

En az 167 cm boyunda olmak,

Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

31 yaşından gün almamış olmak

Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.

Jandarma Uzman Erbaş Alımı için başvurular başladı! JGK başvuru kılavuzu 2022
ÖZGÜN
Jandarma Uzman Erbaş Alımı için başvurular başladı! JGK başvuru kılavuzu 2022
Onun her hali şükürdü

O'nun her hali şükürdü

​O'nun Gibi'nin sekizinci bölümü yayında.
Bundesligada tarihe geçen görüntü

Bundesliga'da tarihe geçen görüntü

Hakem, Müslüman futbolcunun orucunu açması için oyunu durdurdu.
​Bakan Koca Nisa bebekten sevindirici haber var diyerek duyurdu: İlk kez tepki verdi

Engeller Büyükşehir ile birlikte aşılıyor

Engeller Büyükşehir ile birlikte aşılıyor

​Büyükşehir , binlerce koliyi ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

Bakan Dönmez müjdeyi verdi: Doğu Akdeniz'de de sürpriz gelişmeler olacak.

Vaka ve vefat sayıları oldukça düştü

Vaka ve vefat sayıları oldukça düştü

​Türkiye'nin 8 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.