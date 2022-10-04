Özgün 2022 Nobel Fizik Ödülü sahipleri belli oldu
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2022 Nobel Fizik Ödülü sahipleri belli oldu!

Nobel ödülleri her yıl olduğu gibi bu yıl da Ekim ayında veriliyor. Nobel Tıp Ödülü'nün açıklanmasının ardından 2022 Nobel Fizik Ödülü sahipleri de belli oldu. 202 Nobel Fizik Ödülü alan isimler Alain Aspect, John Clauser ve Anton Zeilinger oldu. Peki, Alain Aspect, John Clauser, Anton Zeilinger kimdir, hangi alanda çalışmaları var? İşte 2022 Nobel Fizik Ödülü sahiplerine ilişkin ayrıntılı bilgiler...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
2022 Nobel Fizik Ödülünü kim aldı: Nobel Fizik Ödülü kazanan bilim insanları ve hayatları
2022 Nobel Fizik Ödülü kazananlar

Nobel ödülü hangi dalda verilecek sorusu, vatandaşlar tarafından soruluyor. Nobel ödülleri 2022 verilmeye başladı ve ilk ödül, İsveçli biyolog Swante Paabo'ya gitti. Tıp alanında verilen ödülden sonra Nobel Fizik Ödülü kazanan bilim insanları da belli oldu.

2022 NOBEL FİZİK ÖDÜLÜ KAZANAN İSİMLER BELLİ OLDU

2022 Nobel Fizik Ödülü’nü kuantum mekaniği ile ilgili çalışmalarıyla Alain Aspect, John F. Clauser ve Anton Zeilinger kazandı.

ALAIN ASPECT KİMDİR?

Alain Aspect, 15 Haziran 1947'de doğmuştur. Kuantum dolaşıklık üzerine deneysel çalışmasıyla tanınan bir Fransız fizikçidir. Aspect, kuantum bilgi bilimine öncülük ettiği için John Clauser ve Anton Zeilinger ile ortaklaşa 2022 Nobel Fizik Ödülü'nün üçte birine layık görüldü.

JOHN CLAUSER KİMDİR?

John Francis Clauser 1 Aralık 1942'de doğmuştur. Kuantum mekaniğinin temellerine, özellikle Clauser-Horne-Shimony-Holt eşitsizliğine katkılarıyla tanınan Amerikalı bir teorik ve deneysel fizikçidir.

1964'te California Teknoloji Enstitüsü'nden fizik alanında yüksek lisans derecesini 1966'da fizik alanında, doktora derecesini ise 1966'da aldı.

ANTON ZEİLİNGER KİMDİR?

Anton Zeilinger 20 Mayıs 1945'te doğdu. 2022'de Nobel Fizik Ödülü'nü alan ve 2008'de Fizik Enstitüsü'nün (İngiltere) Açılış Isaac Newton Madalyasını "öncülüğü" için alan Avusturyalı bir kuantum fizikçisidir. Hızla gelişen kuantum bilgi alanının temel taşı haline gelen kuantum fiziğinin temellerine kavramsal ve deneysel katkılar". Zeilinger, Viyana Üniversitesi'nde fizik profesörü ve Avusturya Bilimler Akademisi'nde Kuantum Optiği ve Kuantum Bilgisi IQOQI Enstitüsü'nde Kıdemli Bilim Adamıdır. Araştırmalarının çoğu, kuantum dolaşıklığın temel yönleri ve uygulamalarıyla ilgilidir. 2022'de Nobel Fizik Ödülü'ne layık görüldü.

2021 NOBEL FİZİK ÖDÜLÜNÜ KİMLER ALMIŞTI?

2021 yılında fizik ödülünü Giorgio Parisi, Syukuro Manabe ve Klaus Hasselmann ortaklaşa kazandı.

2022 NOBEL TIP ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

2022 Nobel Nobel Tıp veya Fizyoloji Ödülü, "soyu tükenmiş homininlerin genomları ve insan evrimine ilişkin keşfi" ile Svante Paabo'ya verildi.

2022 NOBEL ÖDÜLLERİ TAKVİMİ

Fizik ödülü 4 Ekim 2022 12.45'te(en erken) verilecek.

Kimya ödülü 5 Ekim 2022 12.45'te(en erken) verilecek.

Edebiyat ödülü 6 Ekim 2022 12.45'te(en erken) verilecek.

Barış ödülü 7 Ekim 2022 12.45'te(en erken) verilecek.

Nobel Ekonomi ödülü 10 Ekim 12.45'te(en erken) verilecek.

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