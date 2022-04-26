2022'nin son teravih namazı ne zaman kılınacak? Diyanet açıklaması Kardeşliğin, samimiyetin ve muhabbetin ayı Ramazan ayının bitmesine günler kaldı. Mübarek ramazan ayının en önemli ve kıymetli ibadetlerinden biri olan teravihin bu yıl son olarak ne zaman kılınacağı ve ne zaman biteceği merak konusu. Peki, bu yıl son teravih namazı ne zaman kılınacak? İşte Diyanet açıklaması...

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