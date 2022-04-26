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Özgün 2022nin son teravih namazı ne zaman kılınacak? Diyanet açıklaması
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2022'nin son teravih namazı ne zaman kılınacak? Diyanet açıklaması

Kardeşliğin, samimiyetin ve muhabbetin ayı Ramazan ayının bitmesine günler kaldı. Mübarek ramazan ayının en önemli ve kıymetli ibadetlerinden biri olan teravihin bu yıl son olarak ne zaman kılınacağı ve ne zaman biteceği merak konusu. Peki, bu yıl son teravih namazı ne zaman kılınacak? İşte Diyanet açıklaması...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
2022 Son teravih namazı ne zaman kılınacak? Diyanet açıklaması
2022'nin son teravih namazı ne zaman kılınacak? Diyanet açıklaması

Ramazan ayından iftardan sonra yatsı namazından Müslüman aleminin toplandığı ve huşu içerisinde yetine getirilen bir ibadet olan teravih bu yıl en son ne zaman kılınacak? İşte Diyanet'in açıklamalarına göre cevaplayalım...

2022'nin son teravihi ne zaman?

  • Mübarek Ramazan'ın son orucu bu yıl 1 Mayıs'ta açılacak iftarın ardından tamamlanacak. Ardından ise 3 gün boyunca idrak edilecek Ramazan Bayramı'na erişilecek.
  • Bu yıl son teravih namazı 30 Nisan günü yatsı namazının ardından eda edilecek.

2022 Ramazan Bayramı ne zaman?

Ramazan Bayramı 2022 yılında mayıs ayına denk geliyor. Arefe günü 1 Mayıs olacak. Ramazan Bayramı’nın ilk günü 2 Mayıs, son günü ise 4 Mayıs olacak.

Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs Çarşamba

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