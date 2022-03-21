2022 yaşlılık maaşı ne kadar? 65 yaş aylığı ne zaman ve nasıl alınır?

Son zamanlarda yaşlılık maaşıyla ilgili oldukça soru sorulmakta. 2022 yaşlılık maaşı ne kadar oldu? 65 yaş aylığı nasıl ve ne zaman alınır? işte haberimizin detayları sizlerle...

2022 yaşlılık maaşı ne kadar?

65 yaş aylığına yapılacak zam tutarı, 2022 asgari ücret maaşının belirlenmesi ardından duyurulmuştu. 65 yaş aylığı için yeni rakam duyuruldu. Buna göre 65 yaş aylığı 1296 TL olarak belirlendi.

65 yaş aylığı ne zaman ne nasıl alınır?

Aylık bağlama işlemleri, Mal müdürlükleri/ Defterdarlıklar tarafından tüm belgelerin Genel Müdürlüğümüze eksiksiz olarak ulaşmasıyla ve geliş sırasına konularak yapılmaktadır. Eksik bilgi olması durumunda, yapılacak yazışmalar nedeniyle aylık bağlama işlemleri uzamaktadır.

İlk ödeme, Türkiye genelinde herhangi bir T.C. Ziraat Bankası şubeleri tarafından daha sonraki ödemeler ise Türkiye genelindeki herhangi bir PTT şubeleri kanalıyla yapılır.

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2022 sayılı Kanun uyarınca ödenen aylıklar bir hizmet veya prim karşılığı olamayıp sosyal yardım niteliğindedir. Bu aylıklar Mart, Haziran, Eylül, Aralık olmak üzere üçer aylık dönemler halinde ödenmektedir