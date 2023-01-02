Araç muayene ücretleri 2023 ne kadar?

Araç muayene ücretleri de yeni yıla girilmesiyle birlikte belirlendi. Çok sayıda araç sahibi vatandaşın merak ettiği araç muayene ücreti 2023 yılında değişti. Tarife, 1 Ocak’tan itibaren geçerli olmak üzere yeniden değerleme oranında artırıldı. Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Trafik Kanunu ile bu kapsamdaki yönetmeliklerde düzenlenen belge, ceza ve muayene ücretleri 2023 yılı için yeniden belirlendi.

2023 araç muayene ücretleri

2023 araç muayene ücreti ne kadar?

2023 yılı için uygulanacak araç muayene ücretlerine yeniden değerleme oranında zam yapıldı.

Yapılan zamla birlikte yeni yılda araçlarını (Otomobil, Minibüs, Kamyonet, Özel Amaçlı Taşıt, Arazi Taşıtı, Römork ve Yarı Römork) muayene ettirecek vatandaşlar, 1.130,40 TL ücret ödeyecek.

Otobüs, kamyon, çekici ve tanker için ödenecek rakam ise 1.528,10 TL olarak belirlendi.

Araç muayenesi nasıl yapılır?

Araç muayenesi Türkiye’de TÜVTÜRK tarafından yapılıyor. Muayene yaptırmak için reservation.tuvturk.com.tr/ adresinden randevu almak gerekir. Ruhsat kontrolü içim randevu saatinden biraz önce orda olmanız işlerinizi daha hızlı halletmenizi sağlıyor.

REKLAM

Muayene esnasında lastik kontrolü, aks kontrolü, aydınlatma sistemleri kontrolü ve araç iç kontrolü olur. Yaklaşık 15 dakika ile yarım saat arası süren kontroller sonucu bir rapor oluşur. Rapor sonucu olumsuz ise tespit edilen sorunların gidermek için ek bir ay süre hakkı sağlanır. Bu süre sonunda araç muayeneden tekrar geçemezse yeniden harç ücreti yatırmak gerekir. Gerekli belge ve evrakları TÜVTÜRK’ün kendi sitesinden de inceleyebilirsiniz.

Araç muayene neler gerekli?

Ruhsat, trafik sigortası poliçesi, egzoz gazı ölçüm muayene belgesi ve muayeneye getirilen aracın ruhsattaki sahibi başka bir gerçek kişi ise aracı getiren kişinin T.C. kimlik numarasının yazılı olduğu nüfus cüzdanı, pasaport ya da ehliyet gibi belgelerden birisi bulundurulması gereken belgelerdir.

REKLAM