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Araç muayene ücretleri 2023 ne kadar?

2023 araç muayene ücretleri vatandaşlarların yakın takibinde. Belirli periyotlarda araçların muayenelerden geçmeleri zorunlu tutulmaktadır. Aksi durumda para cezası da olmak üzere çeşitli yaptırımlar uygulanır. Trafikte hasarlı ve kusurlu araçların bulunmamasını sağlayan araç muayeneleri için online randevular alınarak işlemlere başlanabilir. Ücretlendirmeler Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından belirlenir. Ödemelerin nakit olması istenir. Peki, 2023 araç muayene fiyatları ne kadar? İşte araç gruplarına göre 2023 otomobil, minibüs, kamyonet, otobüs, kamyon, çekici ve tanker TÜVTÜRK muayene ücretleri.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Araç muayene ücreti ne kadar oldu 2023? Yeni yıl Otomobil, Minibüs, Kamyonet, Otobüs, Kamyon, Çekici tanker TÜVTÜRK muayene ücretleri
Araç muayene ücret tarifeleri 2023

Araç muayene ücretleri de yeni yıla girilmesiyle birlikte belirlendi. Çok sayıda araç sahibi vatandaşın merak ettiği araç muayene ücreti 2023 yılında değişti. Tarife, 1 Ocak’tan itibaren geçerli olmak üzere yeniden değerleme oranında artırıldı. Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Trafik Kanunu ile bu kapsamdaki yönetmeliklerde düzenlenen belge, ceza ve muayene ücretleri 2023 yılı için yeniden belirlendi.

2023 araç muayene ücretleri
2023 araç muayene ücretleri

2023 araç muayene ücreti ne kadar?

2023 yılı için uygulanacak araç muayene ücretlerine yeniden değerleme oranında zam yapıldı.

  • Yapılan zamla birlikte yeni yılda araçlarını (Otomobil, Minibüs, Kamyonet, Özel Amaçlı Taşıt, Arazi Taşıtı, Römork ve Yarı Römork) muayene ettirecek vatandaşlar, 1.130,40 TL ücret ödeyecek.
  • Otobüs, kamyon, çekici ve tanker için ödenecek rakam ise 1.528,10 TL olarak belirlendi.

Araç muayenesi nasıl yapılır?

Araç muayenesi Türkiye’de TÜVTÜRK tarafından yapılıyor. Muayene yaptırmak için reservation.tuvturk.com.tr/ adresinden randevu almak gerekir. Ruhsat kontrolü içim randevu saatinden biraz önce orda olmanız işlerinizi daha hızlı halletmenizi sağlıyor.

Muayene esnasında lastik kontrolü, aks kontrolü, aydınlatma sistemleri kontrolü ve araç iç kontrolü olur. Yaklaşık 15 dakika ile yarım saat arası süren kontroller sonucu bir rapor oluşur. Rapor sonucu olumsuz ise tespit edilen sorunların gidermek için ek bir ay süre hakkı sağlanır. Bu süre sonunda araç muayeneden tekrar geçemezse yeniden harç ücreti yatırmak gerekir. Gerekli belge ve evrakları TÜVTÜRK’ün kendi sitesinden de inceleyebilirsiniz.

Araç muayene neler gerekli?

Ruhsat, trafik sigortası poliçesi, egzoz gazı ölçüm muayene belgesi ve muayeneye getirilen aracın ruhsattaki sahibi başka bir gerçek kişi ise aracı getiren kişinin T.C. kimlik numarasının yazılı olduğu nüfus cüzdanı, pasaport ya da ehliyet gibi belgelerden birisi bulundurulması gereken belgelerdir.

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