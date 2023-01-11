Özgün 4 üniversiteye rektör ataması yapıldı
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4 üniversiteye rektör ataması yapıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, atamaları Resmi Gazete’de yayımlandı. Atama kararların göre, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Gülfettin Çelik, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Yücel Oğurlu, Mersin Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Erol Yaşar atandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
2023 rektör atamaları: Hangi üniversiteye kim atandı?
Özgün

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 4 üniversiteye rektör atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete’de yayınlandı. Rektör atamalarına dair karar Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13. maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince yaptı.

  • Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Gülfettin Çelik, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Yücel Oğurlu, Mersin Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Erol Yaşar atandı.

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