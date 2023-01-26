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UEFA Uluslar Ligi yarı final eşleşmeleri belli oldu

2023 UEFA Uluslar Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu. Kura çekim sonucuna göre, Uluslar Ligi yarı finallerinde Hollanda-Hırvatistan ve İspanya-İtalya eşleşmeleri oluştu. Uluslar A Ligi gruplarında ilk sırayı alan 4 ülkenin katıldığı finalleri, daha önce Portekiz ve Fransa kazanmıştı. Peki 2023 UEFA Uluslar Ligi yarı final maçları ne zaman, nerede oynanacak? UEFA Uluslar Ligi üçüncülük maçı ne zaman?

09:43 . 26/01/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Uluslar Lig yarı final maçları

Uluslar Lig yarı final maçları

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapılan kura çekiminin ardından Uluslar Ligi yarı finallerinde Hollanda-Hırvatistan ve İspanya-İtalya eşleşmeleri oluştu.

Hollanda'nın Rotterdam ve Enschede şehirleri, Uluslar Ligi finallerine ev sahipliği yapacak.

Uluslar Ligi yarı final maçları ne zaman?

Yarı finallerde Hollanda ile Hırvatistan 14 Haziran'da, İspanya ile İtalya ise 15 Haziran'da karşılaşacak.

Uluslar Ligi final maçı ne zaman oynanacak?

Tek maç üzerinden gerçekleştirilecek yarı finallerin ardından üçüncülük ve final karşılaşmaları da 18 Haziran'da oynanacak. Uluslar A Ligi gruplarında ilk sırayı alan 4 ülkenin katıldığı finalleri, daha önce Portekiz ve Fransa kazanmıştı.

Bugün hangi maçlar var? 26 Ocak 2023 Perşembe maç programı
Bugün hangi maçlar var? 26 Ocak 2023 Perşembe maç programı

Bugünkü maç programı futbolseverlerin araştırmasında. Süper Lig'de 21. haftanın heyecanı yarın başlayacak. Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek ve yarı final kuraları çekildi. Kura çekimine, Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ve Trabzonspor seribaşı olarak katıldı. 2023 UEFA Uluslar Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu. Uluslar Ligi yarı finallerinde Hollanda-Hırvatistan ve İspanya-İtalya eşleşmeleri oluştu. Süper Lig başta olmak üzere UEFA Avrupa Ligi, La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 maçlarını takip edenler, günün maç takvimini sorgulamaya devam ediyor. Canlı maç izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştırıyor. İşte 26 Ocak 2023 Perşembe maç programı.


#UEFA
#2023 UEFA Uluslar Ligi
#UEFA Uluslar Ligi yarı final maçları
#Uluslar Ligi final maçı
22 dakika önce
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UEFA Uluslar Ligi yarı final eşleşmeleri belli oldu
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