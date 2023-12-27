Asgari ücret zammında heyecanlı bekleyiş sürüyor. 2023 yılının son günlerine girilirken ‘Asgari ücret ne kadar olacak?’ sorusu gündemde yoğun şekilde araştırılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan "Asgari ücret ne zaman açıklanacak" sorusu üzerine ‘’İnşallah bu hafta içinde açıklamayı arzu ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı. Peki, 2024 asgari ücret bugün açıklanır mı ne zaman açıklanacak? İşte detaylar.

ASGARİ ÜCRET BUGÜN AÇIKLANIR MI?

2024 Asgari ücret zammı için heyecanlı bekleyiş sürerken gözler 2023 yılının son Kabine Toplantısı'na çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak kritik toplantıda milyonların beklediği 2024 asgari ücret, memur ve emekli maaş zamları masada yer alacak.

2023 yılının son kabine toplantısı Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün gerçekleştirilecek. 2024 asgari ücret zammı için bekleyen milyonlarca çalışanın gözü kulağı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklamaya çevrildi. Kritik toplantıda asgari ücret zamının masada olacağı belirtilirken; herkes bu hafta netleşmesi beklenen asagri ücret zammı konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ne açıklama yapacağını merak ediyor.

BAKAN IŞIKHAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun üçüncü toplantısı için henüz karar alınmadığını belirterek, “Bir rakam yok. 3 taraf olarak yan yana geleceğiz, kararı verip açıklayacağız” ifadelerini kullanmıştı.

Işıkhan, 2024 asgari ücret zammının bu hafta cuma gününe kadar açıklamayı planladıklarını sözlerine eklemişti.

ASGARİ ÜCRET ZAM ORANI YÜZDE KAÇ OLACAK?

2024 Asgari Ücret zam oranına ilişkin henüz net bir açıklama yapılmadı. 11-18 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilen iki toplantı sonrasında rakam telaffuz edilmezken 6 aylık enflasyon oranın üzerinde bir zam yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Merkez Bankası'nın Aralık ayı enflasyon tahmini belli olurken zam 6 aylık enflasyonun % 38 seviyesinde olması bekleniyor. Yeni asgari ücrete bu orana ek olarak % 12'lik bir artış yapılarak % 50 oranında bir zam yapılması beklentisi oluştu.

ASGARİ ÜCRET 2024 ZAMMI: ZAM ORANLARINA GÖRE YENİ ASGARİ ÜCRET RAKAMLARI

Asgari Ücrete % 30 zam yapılması halinde 11 bin 402 lira olan mevcut asgari ücret 14 bin 822,60 TL'ye,

% 35 zam yapılması halinde 15.392,70 TL,

% 40 zam yapılması halinde 15.962,80 TL,

% 45 zam yapılması halinde 16.532,90 TL,

% 50 zam yapılması halinde 17.103 TL net ücrete ulaşacak.

YENİ ASGARİ ÜCRET ZAMMI NELERİ ETKİLEYECEK?

Yaklaşık 7 milyondan fazla çalışanı doğrudan etkilemesinin yanında, yasal mevzuattaki birçok düzenlemede ölçü olarak kabul edilen asgari ücret, her vatandaşı yakından ilgilendiriyor.

Yeni asgari ücret rakamıyla işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, GSS primleri, askerlik ve doğum borçlanması, isteğe bağlı sigorta primleri, staj ücretleri, asgari ücretlilerin rapor ücretlerinin de aralarında olduğu birçok kalemde tutarlar değişecek.

ASGARİ ÜCRET ŞU AN NE KADAR?

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 13 bin 414 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 11 bin 402 lira 32 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 15 bin 762 lira 4 kuruş. Bunun 13 bin 414 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 2 bin 79 lira 25 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 268 lira 29 kuruşunu işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.







