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2024 Nisan memur maaşları ne zaman yatacak? Nisan ayı maaşları bayramdan önce verilecek mi?

"2024 Nisan memur maaşları ne zaman yatacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca emekli maaşlarının bayram öncesinde yatıp yatmayacağını merak ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikramiye ödemelerinin 2-5 Nisan tarihleri arasında yapılacağını açıkladı. Peki, 2024 Nisan memur maaşları ne zaman yatacak? Nisan ayı maaşları bayramdan önce verilecek mi?

15:39 - 28/03/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Nisan ayı emekli ve memur maaş takvimi
Nisan ayı emekli ve memur maaş takvimi

"2024 Nisan memur maaşları ne zaman yatacak? Nisan ayı maaşları bayramdan önce verilecek mi?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Memur ve emekli maaşı ödemeleri için geri sayım başladı. Genelde SSK emeklileri her ayın 17'si ile 26'sı arasında maaşlarını alırken, Bağ-Kur emeklileri ise maaşlarını 25 ve 28'i arasında alıyorlar. Kamu kurumlarında çalışan memurlara ise maaşları 15'inden itibaren hesaplara yatırılıyor. Nisan ayında, emekliler bayram ikramiyesi ödemelerini de alacaklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ödemelerin 2-5 Nisan tarihleri arasında yapılacağını duyurmuştu. Peki, 2024 Nisan memur maaşları ne zaman yatacak? Nisan ayı maaşları bayramdan önce verilecek mi?

NİSAN AYI EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI ERKEN Mİ YATACAK?

Emekli maaşı ödemeleri, tahsis numarasına göre SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine farklı günlerde yatırılıyor.


Geçtiğimiz yıl Ramazan Bayramında emeklilere bayram ikramiyesi ile beraber maaş ödemeleri öne çekilerek bayramdan önce yapılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada bayram öncesinde 8-9 Nisan’da kamu çalışanlarının idari izinli olacağını duyurdu.


Maaş ödemeleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı aracılığıyla yapıldığından bakanlık çalışanlarının idari izinli olması ön görülüyor.


Henüz Nisan ayı emekli ve memur maaşı ödemelerinin öne çekildiğine ilişkin resmi bir bilgilendirme bulunmuyor. Ancak Ramazan Bayramı’nın 10-12 Nisan tarihlerine denk gelmesi sebebiyle ödemelerin bu tarihten önce yapılması bekleniyor.

EMEKLİLER NİSAN AYINDA İKRAMİYE ÖDEMESİ ALACAK

16 milyon SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklisi 2024 yılının Nisan ayında maaşlarının yanı sıra ikramiye ödemesi de alacak.


Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi %50 artışla birlikte 3.000 liraya yükseldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram ikramiyesi ödemelerinin 2-5 Nisan tarihlerinde hesaplara yatırılacağını duyurdu.

GEÇTİĞİMİZ YIL EMEKLİ MAAŞLARI ERKEN YATIRILDI

2023 yılında Ramazan Bayramı 21-23 Nisan tarihlerinde idrak edilmişti. SSK emeklilerine geçtiğimiz yıl ödemeler 14,16 Nisan tarihinde, Bağ-Kur emeklilerine ise maaş ödemeleri 17-18 Nisan’da yatırıldı.

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2024 Nisan memur maaşları ne zaman yatacak? Nisan ayı maaşları bayramdan önce verilecek mi?