"2024 Nisan memur maaşları ne zaman yatacak? Nisan ayı maaşları bayramdan önce verilecek mi?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Memur ve emekli maaşı ödemeleri için geri sayım başladı. Genelde SSK emeklileri her ayın 17'si ile 26'sı arasında maaşlarını alırken, Bağ-Kur emeklileri ise maaşlarını 25 ve 28'i arasında alıyorlar. Kamu kurumlarında çalışan memurlara ise maaşları 15'inden itibaren hesaplara yatırılıyor. Nisan ayında, emekliler bayram ikramiyesi ödemelerini de alacaklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ödemelerin 2-5 Nisan tarihleri arasında yapılacağını duyurmuştu. Peki, 2024 Nisan memur maaşları ne zaman yatacak? Nisan ayı maaşları bayramdan önce verilecek mi?