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Yerel seçimler için istifa etme süresi son gün ne zaman?

Türkiye 31 Mart 2024 Pazar günü yerel seçimler için sandık başına gidecek. Mahalli idareler seçimlerinde aday olmak isteyen kamu görevlilerinin yarın saat 17.00'ye kadar görevlerinden ayrılması ya da emeklilik dilekçelerini sunması gerekiyor. Peki belediye seçimleri için istifasına gerek olmayanlar kimler?

11:09 - 30/11/2023 Thursday
Güncelleme: 11:10 - 30/11/2023 Thursday
Yeni Şafak
Yerel seçimlerde adaylık için görevden ayrılma süreci bitiyor.

Yerel seçimlerde adaylık için görevden ayrılma süreci bitiyor.

Kamu görevlilerinin, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak
'nde aday olabilmeleri için yarın saat 17.00'ye kadar görevlerinden ayrılma isteğinde bulunmaları gerekiyor.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), 27 Ekim'deki Resmi Gazete'de yayımlanan kararında, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimin başlangıç tarihinin 1 Ocak 2024 olduğu ve aday olmak isteyenlerin 1 Aralık saat 17.00'ye kadar görevden ayrılmaları gerektiği belirlendi.

Bu kapsamda, kamu görevlileri, yargı mensupları, siyasi parti il ve ilçe yöneticileri, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensupları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, sendikalar, kamu bankaları, üst birliklerin ve bunların üst kuruluşlarının, katıldıkları teşebbüs veya ortaklıkların yönetim ve denetim kurullarında görev alanların yarın mesai bitimine kadar görevlerinden ayrılmaları gerekiyor.

Yasal düzenlemeler uyarınca kamu görevlileri açısından istifa ya da emeklilik dilekçesini belirtilen tarihe kadar sunmuş olmak, görevden ayrılmak olarak kabul ediliyor.

YEREL SEÇİMLER İÇİN İSTİFASINA GEREK OLMAYANLAR

YSK'nin, önceki yıllarda aldığı kararlara göre, bazı kişilerin aday olabilmesi için görevden ayrılma şartı bulunmuyor.

Buna göre, belediye meclisi üyeleri arasından görevlendirilen belediye başkan yardımcıları, bu görevlerinden istifa etmeden aday olabilecek. Milletvekilleri, belediye başkanları, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri ile muhtarların da adaylıklarını koyabilmek için veya aday gösterilebilmek için istifa etmesi gerekmiyor.

Aday olacak milletvekilleri, belediye başkanı seçilmeleri halinde, seçildikten sonraki 15 gün içinde hangi görevi üstleneceklerine dair tercihte bulunacak, aksi halde yeni seçildiği görevi reddetmiş sayılacak.


Malatya AK Parti belediye başkan adayları isim listesi temayül yoklaması sonuçları ile netleşiyor: İşte ilçe ilçe belediye başkan aday adayları
Malatya AK Parti belediye başkan adayları isim listesi temayül yoklaması sonuçları ile netleşiyor: İşte ilçe ilçe belediye başkan aday adayları

AK Parti'de belediye başkanlığı için aday adaylığı başvuruları 22 Kasım 2023 tarihinde sona erdi. Başvuruların tamamlanmasının ardından parti teşkilat mensuplarının katılımıyla 26 Kasım 2023 tarihinde temayül yoklaması yaptı. Temayül yoklaması sonuçları neticesinde AK Parti Malatya büyükşehir belediye başkan adayı başta olmak üzere 2024 yerel seçimi AK Parti Malatya ilçe belediye başkan adayları listesi belli olacak. Peki AK Parti Malatya büyükşehir belediye başkan adayı kim olacak, belli oldu mu? Malatya AK Parti belediye başkan adayları listesi kimler var, hangi isim belediye başkan adayı oldu? İşte AK Parti Malatya belediye başkan aday adayları listesi.


#yerel seçim 2024
#resmi gazete
#YKS
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