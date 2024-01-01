"2024 yılında hangi araç ne kadar MTV ödeyecek? MTV 2024 ödemesi kaç TL oldu?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yeni yılın ilk gününden itibaren uygulanacak Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarları (MTV) Resmi Gazete'de yer aldı. Peki, 2024 yılında hangi araç ne kadar MTV ödeyecek? İşte araçlara göre ödeme listesi...

2023 yılında bin 479 lira motorlu taşıtlar vergisi olan bir aracın, 2024 yılı vergisi 2 bin 343 lira, 3 bin 323 lira motorlu taşıtlar vergisi olan bir aracın 2024 yılı vergisi ise 5 bin 265 lira oldu. Elektrik motorlu araçlar için ise tarifenin dörtte biri oranında vergi ödenecek.