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2025 MSÜ sınav tarihi için geri sayım başladı! MSÜ sınavı ne zaman yapılacak?

2025 MSÜ sınav tarihi için geri sayım başladı! MSÜ sınavı ne zaman yapılacak?

11:5810/10/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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MSÜ sınav
MSÜ sınav

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2025/MSÜ) için tarih araştırmaları şimdiden başladı. Askeri öğrenci olabilmek için gelecek yıl yapılacak sınava hazırlanmaya başlayan adaylar, gözleri MSÜ sınav takvimine çevirdi. Peki, 2025 MSÜ ne zaman yapılacak?

ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan 2025 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) için adayların heyecanlı bekleyişi devam ediyor. MSÜ sınavı başvuru tarihi belli oldu mu? 2025 MSÜ ne zaman?

2025 MSÜ SINAVI NE ZAMAN?

2024 yılında 3 Mart’ta gerçekleştirilen MSÜ sınavı, önümüzdeki yıl da aynı zaman diliminde yapılacak gibi görünüyor. Öngörüler, 2025 MSÜ sınavının mart ayının ilk haftasında yapılacağı yönünde.

2025 MSÜ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ocak ayında alınan 2024 yılı başvuruları baz alınarak, 2025 MSÜ sınav başvurularının da yılın ilk aylarında başlayacağı tahmin ediliyor. ÖSYM’nin yapacağı resmi açıklamalar adaylar tarafından sabırsızlıkla bekleniyor.

MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2024 MSÜ sınav sonuçları 21 Mart'ta açıklanmıştı. 2025 yılı sonuçlarının da benzer bir süreç izleyerek mart ayının sonunda duyurulması bekleniyor. Sınav sonrası yapılacak tercih ve yerleştirme süreci ise sonuçların hemen ardından başlayacak.



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