ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan 2025 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) için adayların heyecanlı bekleyişi devam ediyor. MSÜ sınavı başvuru tarihi belli oldu mu? 2025 MSÜ ne zaman?