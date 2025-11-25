2026’da pasaport, ehliyet ve IMEI ücretleri artıyor: Yeni zamlı tarife belli oldu

TÜİK’in Ekim ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte 2026 yılı yeniden değerleme oranı da kesinleşti. Vergi, harç ve cezalarda uygulanacak oran bu yıl yüzde 25,49 olarak belirlendi. Böylece pasaport ve ehliyet harçlarından IMEI kayıt ücretine, yurt dışı çıkış harcından araç muayene ve MTV tutarlarına kadar milyonlarca vatandaşı ilgilendiren kalemlerde zamlı rakamlar ortaya çıktı. 2026 itibarıyla pasaport almak, ehliyet çıkarmak veya yurt dışı telefon kaydı yapmak çok daha maliyetli hale gelecek.





TÜİK’in Ekim ayına ilişkin enflasyon verilerini duyurmasının ardından, 2026’da vergi ve harçlara uygulanacak yeniden değerleme oranı da kesinleşti. Resmî Gazete’de yayımlanan oran yüzde 25,49 olarak belirlendi. Bu artışla birlikte milyonlarca vatandaşı ilgilendiren pasaport, ehliyet, IMEI kayıt ücreti, yurt dışı çıkış harcı ve MTV gibi ödemeler yeni yılda zamlı tarifeden alınacak.





Yurt dışı çıkış harcı 2026’da 1.255 TL olacak

2025 yılının Eylül ayında 1000 TL’ye çıkarılan yurt dışı çıkış harcı, yeniden değerleme oranı doğrultusunda 1 Ocak 2026 itibarıyla 1.255 TL olarak uygulanacak. Yeni rakamla, yurt dışına çıkan vatandaşların ödeyeceği yük daha da artmış olacak.





Ehliyet harçları yükseliyor

2026 yılında sürücü belgesi harçlarında da kayda değer artış yaşanacak.

B sınıfı ehliyet harcı: 5.678 TL → 7.122 TL

A sınıfı ehliyet harcı: 1.883 TL → 2.360 TL

Ehliyet yenileme ücretleri ise yeniden değerleme oranına göre ayrıca güncellenecek.





Pasaport harçlarına yeni yıl zammı

Cumhurbaşkanı tarafından herhangi bir indirim uygulanmaması durumunda pasaport harçları 2026’da şu şekilde olacak:

6 aya kadar: 2.956 TL

1 yıl: 4.296 TL

2 yıl: 7.065 TL

3 yıl: 10.065 TL

3 yıldan fazla: 14.146 TL

Artışlarla birlikte uzun süreli pasaport sahibi olmanın maliyeti önemli ölçüde yükselmiş durumda.





IMEI kayıt ücreti 57 bin TL’yi aştı

Yurt dışından getirilen cep telefonlarının kayıt maliyeti, geçmiş yıllara göre en yüksek seviyesine ulaştı. 2026’da IMEI kayıt ücreti 57.241 TL olacak. Bu tutar, birçok kullanıcının yurt dışı telefon tercihlerini gözden geçirmesine neden olacak.





MTV ve araç muayene ücretleri de zamlanacak

Motorlu taşıtlar vergisi (MTV) yeniden değerleme oranında artırılacak. Buna göre;

1300 cc ve altı araçlarda: 4.834 TL → 6.066 TL

1301–1600 cc araçlarda: 8.421 TL → 10.567 TL

Araç muayene ücreti de 2026’da 2.621 TL’den 3.289 TL’ye yükselecek.





Emlak vergilerinde düzenleme kapıda

Arsa rayiç bedellerindeki yüksek artışlar nedeniyle hükümet, 2026 emlak vergisi artışlarına üst sınır getirilmesi için çalışma başlattı. Düzenlemenin kısa süre içinde yasalaşması bekleniyor.





