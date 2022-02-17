3600 Günden Emeklilik Maaşı Ne Kadar Oldu 2022?

Emeklilik şartları işe giriş tarihine göre değişiyor. Belirli tarihlerde yapılan düzenlemelere göre emeklilik tarihleri de farklılık gösteriyor. Emeklilik hayali kuran milyonlarca kişi, emeklilik tarihlerini nasıl hesaplayacaklarını araştırırken, SGK'ya tabi olan çalışanlar için 3600 günden emeklilik şartları pek çok kişinin gündeminde yer alıyor.

3600 GÜNDEN EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU 2022?

Eğer ağırlıklı hizmet 2000 yılından önce ise 3600’den emekli maaşı ortalama 2800-3000 TL arasında,

2000 öncesi ile 2000-2008 arası ise 3600’den emeklilik maaşı 2600-2800 TL arasında,

2000 öncesi, 2000-2008 arası ile 2008 sonrası şeklinde eşit sayılabilecek şekilde ise bu durumda en düşük 3600 gün ssk emekli maaşı 2500 lira olarak bağlanır.

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Hizmet yıllarının önemli bir kısmını 2008 yılından sonra dolduranların maaş tutarı ise 1500 TL’dir. Kadın ve erkeklerin yaş sebebiyle emekli olabilmeleri için ilk sigorta başlangıç tarihinin 08.09 1999 tarihi ve öncesinde olması gerekir. 08.1999 tarihinden önce sigorta girişi olmayan kişilerin 3600 günden emekli olmaları söz konusu değildir. 31.12.2011 yılı itibariyle bu tarihten önce 15 yıllık süreyle sigortasını dolduranlar ve 3600 iş günü prim yatırmış olan erkeklerde 55 yaş, kadınlarda 5yaş olmak üzere emekli olabilmektedir.

3600 Günden Emeklilik Maaşı Almak İçin Hangi Şarları Taşımak Gerekir?

3600 günden emeklilik maaşı alabilmek için öncelikle ilk sigorta gününün 08.09. 1999 tarihinden önce başlatılmış olması gerekir. Sigorta başlangıç tarihi bu tarihten önce olanlar SSK 3600 günden emeklilik yaş şartı 15 senelik sigorta ya da 3600 günün tamamlaması gerektiği döneme göre prim ödemektedir.

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Erkekler İçin 3600 Günden Emekli Maaşı Alma Şartları Nelerdir?

Erkekler için 3600 günden emekli maaşı alma şartları ilk olarak minimum 15 senelik sigorta süresinin tamamlamış olmasıdır. Minimum 36000 gün prim borcu kesintisinin ödenmiş olması gerekir. Özellikle 05.2002-23.05.2005 tarihlerinden emeklik günü ve prim şartlarını karşılayanlar 56 yaşında emekli olmaktadır. Emeklilik için hangi tarihte prim borcu ödemiş ve yasal süresini doldurmuş ise kişiler etkin bir şekilde 3600 günden emeklilik maaşı almaya hak kazanmaktadır. 05.2005 -23.05.2008 tarihlerinden emeklilik günü ve şartlarını eksiksiz olarak yerine getirenler 57 yaşında emekli olabilirler. 24.05.2008-23.05.2011 tarihlerinden emeklilik günü ve tarihi dolan, gerekli olan bütün şartları taşıyan kişiler 58 yaşında emekli olabilmektedir. 60 yaşına kadar aynı işlem devam etmekte olup kişi 3600 gün bakımından ne zaman sigorta girişi ve prim borcunu ödediyse o tarihe 3600 gün eklenmektedir. Böylelikle en son gün gerekli olan şartların hepsini taşıyan vatandaşlar ivedilikle emekli maaşı almaya hak kazanmaktadır.

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Kadınlar İçin 3600 Günden Emeklilik Maaşı Alama Şartları Nelerdir?

Kadınlar İçin 3600 günden emeklilik maaşı alabilmeleri için 15 yıllık sigorta süresini tamamlamış olmaları gerekir. Kadın işçiler en az 3600 gün prim borcunu ödeyerek emeklilik sosyal güvencesinden faydalanabilir. 15 yıllık sigorta gün sayısının yanı sıra 3600 gün prim borcunun ödenmesi ile kadınlar 24.05.2002-23.05.2005 tarihlerinden emeklilik günü ve şartlarını karşılamış olanlar 52 yaşında emekli olmaya hak kazanmaktadır. 05.2005-23.05.2008 tarihlerinde emeklilik gününü tamamlayan ve gerekli olan şartları taşıyan kadınlar 5 yaşında emekli olabilmektedir. 2405.2008 -23.05.2011 tarihlerinden emeklilik günü ve şartları taşıyanlar 56 yaşında emekli olabilmektedir. En son 05.2011 yılı itibariyle emeklilik günü ve tarihinde sigorta iş gününü ve prim borcunu tamamlayan, gerekli şartları taşıyan kişiler 58 yaşında emekli olarak 3600 günden emekli olmaya hak kazanarak emekli maaşı alabilmektedir.

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3600 günden emeklilik maaşı alan kişilerin ne zaman emekli olacağı, prim ödeme gün sayısına ve aktif olarak ödedikleri 15 yıllık sigorta sürelerini tamamlamış olmalarına göre değişmektedir.

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