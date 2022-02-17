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2022 E-Devlet SGK Sorgulama: SGK'dan Ne Kadar Emekli Maaşı Alırım?

2022 SGK emekli maaşı SSK, BAĞKUR emekliliklerine göre farklılık gösteriyor. Bilindiği gibi 2022 yılında en düşük emekli maaşı 2.500 liraya yükseltildi. SSK ve Bağ-Kur emeklileri 2022 yılının ilk 6 ayı için yüzde 23,65 oranında zammı hak etmiş oldu. Böylece en düşük emekli maaşı yüzde 66 artmış oldu. SGK'dan ne kadar emekli maaşı alınacağı merak ediliyor. SGK emekli maaşı sorgulama işlemi e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. İşte 2022 SGK emekli maaşı hesaplamanın detayları...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
2022 SGKdan ne kadar emekli maaşı alırım? E-devlet SSK BAĞKUR emekli maaşı sorgulama
2022 sgk

2022 SGK'dan alınacak emekli maaşı sorgulaması E-Devlet üzerinden yapılabilir. 2022 BAĞKUR emekli maaşı nasıl öğrenilir? SSK emekli maaşı nasıl sorgulanır? İşte konuya ilişkin detaylar...

2022’de SGK’dan Ne Kadar Emekli Maaşı Alınacağı Nereden Öğrenilir?

2022 SGK ne kadar emekli maaşı alınacağı bilgisi e-Devlet üzerinden öğrenilmektedir. TC kimlik numarası ve şifre bilgileriyle girilen E-devlet kapısından emekli maaşı ve emekli olunacak tarih hakkında bilgi alınabilir. Hali hazırda henüz emekli olmadıysanız ve ne zaman emekli olacağınızı merak ediyorsanız e Devlet hizmetinden sistemine giriş yaparak 4A,4B,4C sigorta kapsamında arama yapabilirsiniz. Hizmet dökümlerine ulaşarak SGK’ya ait olan web sitesinden emeklilik tarihinden ödeme tutarlarına kadar her konuda bilgi sahibi olabilirsiniz. SGK giriş sisteminden bazı bilgileri sistemi girmek zorundasınız. Doğum tarihi, hizmete başlama tarihi, SSK prim ödeme gün sayısı, diğer sandıklara dair gün sayısı, askerlik / Sanatçı gün sayısı, fiili gün sayısı, yurt dışı gün sayısı, 3600 günün doldurulduğu tarih olmak üzere bilgileriniz online site üzerinden kaydederek aradığınız hizmet dökümüne kolaylıkla ulaşabilirsiniz.

E-DEVLET SGK EMEKLİ MAAŞI SORGULAMA

2022 SGK Emekli Maaşı Nasıl Hesaplanır?

2022 SGK emekli maaşı hesaplanması işlemi e-SGK online sistemi üzerinden gerçekleştirilir. Aradığınız bütün maaş ve hesap dökümüne tek tık öteden kolay ve hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Sisteme girdikten sonra belirli bilgileri dolduracağınız bir form sizi karşılamaktadır. Sistemdeki forma bilgileri eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurularak 4A emekli aylığı hesaplama araçlarını görüntüleyebilirsiniz. 2022 SGK emekli maaşı hesaplama bilgisine ulaşmak için isteten belgeler şunlardır:

• TC kimlik numarası

• Nüfusa kayıtlı olduğu il

• SSK sicil numarası

• Baba adı

• Doğum tarihi

2022 SGK Emeklilik Maaşı Neye Göre Belirlenir?

2022 SGK emeklilik maaşı kişinin sigortalı olarak ilk başladığı gün itibariyle başlatılmaktadır. Hizmette ne kadar süre ile çalıştığı, sigorta güvencesi ve prim ödeneği, emekli maaşını doğrudan etkilemektedir. Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik buhran ve enflasyon gibi durgunluklar emeklilik maaşını doğrudan etkileyen mali konjonktürde oluşan finansal etkilerdendir. Kişinin muhtaç olma, engelliyse engellik oranı, iş göremezlik halleri ve erken emeklilik durumunda sigorta primi esasına göre emeklik maaşları direkt olarak değişmektedir. Kişinin farklı sigorta kolundan hizmet görmesi ya da isteğe bağlı olarak sigorta primini ödemesi de doğrudan SGK emeklilik maaşını etkilemektedir.

2000 yılından önce sigortalı olarak işe başlayan kişi 2000 yılından sonra işe başlayan bireye göre daha fazla maaş alabilmektedir. Sigorta kapsamı, kolları ve güvencesi kişinin çalıştığı iş koluna ve sigorta kapsamında faaliyet gösterdiği alana göre değişmektedir. Sigortalı olarak işe başlama tarihi 24.11.1992 olan kişilerin 23.11.1992 arasında sigorta girişi bulunması halinden 5600 gün şartı aranmaktayken, 54 yaş ve minimum olarak 25 yıl sigortalı olarak hizmet süresini tamamlamış olması gerekir. Sorgulama işlemi ve emeklilik maaşının tutarı; işe girme tarihi, enflasyonist politikalar ve sigorta primleri ile doğrudan ilişkilendirilmektedir. 4A kapsamında emekli olup aktif olarak 2022 SGK emekli maaşı almak isteyenler e -Devlet sistemi üzerinden belgelerini eksiksiz bir şekilde doldurarak kullanıcı işlem bilgilerini sisteme kaydettirmeleri gerekir.

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