8 Kasım resimli Mevlid Kandili mesajları ve sözleri

Bu gece, Yüce Rabbimizin âlemlere rahmet olarak gönderdiği Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa’nın (sas) bir kez daha mevlidi şerifini idrak edeceğiz. Bu özel gecede edilen duaların yapılan iyiliklerin kat kat sevapları bulunmaktadır. Mevlid Kandili’nde sizler de sevdiklerinizden dua isteyebilir ve onlara dua edebilirsiniz. İşte sevdiklerinize hem SMS olarak hem de resimli olarak gönderebileceğiniz en güzel Mevlid Kandili mesajları ve SMS’leri.

BAĞIŞLANMA DİLEYELİM

Hz. Peygamber (s.a.s.), bazı mübarek gün ve gecelerin değerlendirilmesini tavsiye etmiştir (Tirmizî, Savm, 39). Ancak bu gün ve gecelere ait özel bir namaz veya ibadet şeklinden bahsetmemiştir. Bu bağlamda mübarek gün ve geceleri, bağışlanma ve hayatımıza çekidüzen vermek için fırsat anı olarak görmemiz gerekmektedir.

Dolayısıyla müminler kandil gecelerinde, hayatlarının gidişatını gözden geçirmeli; hata ve günahları için tövbe etmeli, dua ederek, Kur'an-ı Kerim okuyup anlamaya çalışarak, kaza veya nafile namaz kılarak bu fırsatları değerlendirmelidirler.

Mevlid Kandili mesajları

Gül sevginin tacıdır, her bahar bir gül taçlanır. O gül ki Muhammet'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu sevgi dolu nice kandiller.

Avuçların açıldığı, gözlerin yaşardığı, ilahi esintilerin kalpleri okşadığı anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle kandilinizi kutlarım.

Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun..

- Dertlerimiz kum tanesi kadar küçük, sevinçlerimiz Nisan yağmuru kadar bol olsun. Bu mübarek geceniz sevapla dolsun. Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun.

– Duanız kabul, ameliniz makbul hizmetiniz daim olsun. Saadetiniz kaim olsun. Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun.

– Kalpler vardır ,sevgiyi yaşatmak için,İnsanlar vardır, dostluğu paylaşmak için, Mubarek günler vardır, Beraberce kutlamak için..

– Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katına iletilmesine vesile olan kandiliniz mübarek olsun.

Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, dualarınız kabul olsun, Mevlid Kandilin Mübarek Olsun…





Mevlid Kandili nedir?

Kandiller; ışıklarıyla sadece karanlık gecelerimizi değil, aynı zamanda manevî feyziyle de daralan gönüllerimizi aydınlatan, zihinlerimizi berraklaştıran gecelerdir.

Kandiller; öze dönüşün, Yüce Yaratanımıza yürekten yakarış ve yönelişin, günahlarla kirlenmeye yüz tutmuş gönüllerimizi arındırmanın, geçici olanla kalıcı olanı fark etmenin, kalp gözümüzü açıp gönül dünyamızı temizlemenin fırsatı olan, nefsin yanıltıcı arzu ve isteklerinden uzaklaşmanın imkânlarını sunan kutlu zaman dilimleridir.

İşte Mevlid Kandili de insanı insan yapan bütün güzelliklerin odaklandığı bir şahsiyet olan rahmet elçisi Hz. Peygamberin doğumunu kutladığımız, onun bireysel ve toplumsal hayatımızı aydınlatan insanlık ve merhametini, insaf ve adaletini, sabır ve metanetini, kerem ve cömertliğini, kısaca insanlığa sunduğu değerleri anlayıp hayatımızı onun yüce ahlâkıyla güzelleştireceğimiz bir tazelenme mevsimidir.

İşte her kandil gecesinde yapılması gereken ibadetler:Kur’ân–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur’ân ziyafetleri verilmeli; Kelamullah’a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.Peygamber Efendimiz (sas)’e salât ü selâmlar getirilmeli; O’nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli. (Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim Manası: Ey Allahım ! Efendimiz, büyüğümüz Muhammed’e, evladu iyaline, ashabına salatu selam eyle.(Rahmet et, selametlik ver.))Kaza, nafile namazlar kılınmalı; varsa o geceye ait nakledilen namazlar, onlar da ayrıca kılınabilir; kandil gecesi, özü itibariyle ibadet ve ibadette ihsan şuuruyla ihya edilmeli. Nafile namazı nasıl kılınır, aşağıdaki bağlantıdan öğrenebilirsiniz.Tefekkürde bulunulmalı; “Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah’ın benden istekleri nelerdir” gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.Günahlara samimi olarak tevbe ve istiğfar edilmeli; idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamet ve inabede bulunulmalı.Bol bol zikir, evrad ü ezkarda bulunulmalı.Mü’minlerle helalleşilmeli; onlarla irtibatımız cihetinden rızaları alınmalı.Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı; gönüller alınmalı; kederli yüzler güldürülmeli.Üzerimizde hakları olanlar aranıp sorulmalı; vefa ve kadirşinaslık ahlâkı yerine getirilmeli.Yoksul, kimsesiz, öksüz, yetim, hasta, sakat, yaşlı olanlar ziyaret edilip, sevgi, şefkat, hürmet, hediye ve sadakalarla mutlu edilmeli.O gece ile ilgili âyetler, hadîsler ve bunların yorumları ilgili kitaplardan ferden veya cemaaten okunmalı.Dini toplantılar, paneller ve sohbetler düzenlenmeli; va’z ü nasihat dinlenmeli; şiirler okunmalı; ilâhî ve ezgilerle gönüllerde ayrı bir dalgalanma oluşturmalı.Kandil gecesinin akşam, yatsı ve sabah namazları cemaatle ve camilerde kılınmalı.Sahabe, ulema ve evliya türbeleri ziyaret edilmeli; hoşnutlukları alınmalı; ve manevî iklimlerinde vesilelikleriyle Hakk’a niyazda bulunulmalı.Vefat etmiş yakınlarımızın, dostlarımızın ve büyüklerimizin kabirleri ziyaret edilmeli; iman kardeşliğine ait sadakati yerine getirilmeli.Hayattaki manevî büyüklerimizin, üstadlarımızın, anne ve babamızın, dostlarımızın ve diğer yakınlarımızın kandilleri bizzat giderek veya telefon, faks yahut e–mail çekerek tebrik edilmeli; duaları istenmeli.Bu kandil gecelerinin gündüzlerinde mümkün olduğunca oruç tutulmalı.Mevlid Kandili’nin anlamı ve önemiTesbih namazı nedir? Mevlid Kandili'nin anlamı ve önemiTesbih namazı nedir? Nasıl kılınır?İslam alemi için günahların affına vesile olan namaz olarak geçen Tesbih namazı 4 rekat olarak kılınır. Bu özel gecede tesbih namazını kılmak için öncelikle tesbih duasını bilmek gerekir. Tesbih namazında her rekatta 75 tesbih adeti okunur. Toplamda 4 rekatta 300 tesbih okunur.Mevlid Kandili tesbih namazıMevlid Kandilinde kılınması önerilen tesbih namazı vardır. Kandil namazına ise şöyle niyet edilir;Yâ Rabbî, niyet eyledim rızâ-i şerîfin için tesbih namazına. Yâ Rabbî, bu gece teşrifleriyle âlemleri nûra garkettiğin sevgili habîbin, başimizın tâcı Resûl-i Zîşân Efendimiz Sallallahu Aleyhi Wesellem'in hürmetine ve bu geceki esrârın hürmetine ben âciz kulunu da afv-ı ilâhîne, feyz-i ilâhîne mazhar eyle. Allâhü Ekber"

Tesbih namazı kaç rekattır ve nasıl kılınır? Adım adım tesbih namazının kılınışı Tesbih namazı nedir ve nasıl kılınır? Kandil gecesi yapılacak ibadetler arasında tesbih namazı da yer alıyor. Sizler için bu özel namazın nasıl kılındığını, kaç rekat olduğunu ve kılınışını araştırdık. Belirli zamanlarda kılındığını için Müslümanlar tarafından bazen unutuluyor. Böyle durumlarda ise Müslümanlar detaylarını araştırmak istiyorlar. Bizler de bu özel gecede yapılması gereken tesbih namazının nasıl kılındığı ve kaç rekat olduğunu araştırdık.Tesbih namazı kaç rekat?Tesbih dört rekattan oluşur. Tesbih namazının her rekatında "Sübhaanellaahi velhamdü lillâahi velâa ilâahe illallaahü vellaahü ekber velâa havle velâa kuvvete illâa billâahil aliyyil aziym." diye tekbir alınması gereklidir.Tesbih namazı nasıl kılınır?1.RekatKalben tesbih namazı kılmaya niyet edilir. Allâhü Ekber" diyerek namaza başlanır. Sübhâneke'den sonra 15 kere tesbih Fatiha ve sure'den sonra 10 kere tesbih Rüku tesbihinden sonra 10 kere tesbih Rükûdan doğrulunca 10 kere tesbih Secde tesbihinden sonra 10 kere tesbih Secdeden doğrulunca 10 kere tesbih 2.secde tesbihinden sonra 10 kere tesbih okunur. Böylece birinci rek'at kılınmış olur. İkinci rek'ate kalkılır. 2.Rekat Fatiha'dan önce 15 kere tesbih Fatiha ve sure'den sonra 10 kere tesbih Rüku tesbihinden sonra 10 kere tesbih Rükûdan doğrulunca 10 kere tesbih Secde tesbihinden sonra 10 kere tesbih Secdeden doğrulunca 10 kere tesbih 2.secde tesbihinden sonra 10 kere tesbih okunur. İkinci rek'atte oturulduğunda, Et-tehiyyâtü, Allâhümme salli ve Allâhümme bârik duaları okunur. Üçüncü rekata kalkılır. 3.Rekat Sübhâneke'den sonra 15 kere tesbih Fatiha ve sure'den sonra 10 kere tesbih Rüku tesbihinden sonra 10 kere tesbih Rükûdan doğrulunca 10 kere tesbih Secde tesbihinden sonra 10 kere tesbih Secdeden doğrulunca 10 kere tesbih 2.secde tesbihinden sonra 10 kere tesbih okunur. Böylece üçüncü rek'at kılınmış olur. Dördüncü rek'ate kalkılır. 4.Rekat Fatiha'dan önce 15 kere tesbih Fatiha ve sure'den sonra 10 kere tesbih Rüku tesbihinden sonra 10 kere tesbih Rükûdan doğrulunca 10 kere tesbih Secde tesbihinden sonra 10 kere tesbih Secdeden doğrulunca 10 kere tesbih 2.secde tesbihinden sonra 10 kere tesbih okunur. Dördüncü rek'atte oturulduğunda, Et-tehiyyâtü, Allâhümme salli, Allâhümme bârik, RabbenaAtina ve Rabbenağfirli duaları okunur. Önce sağa, sonra sola dönülerek; Es-selamü aleyküm ve rahmetüllah denir. Namaz tamamlanır. Tesbih namazında beher rek'atte okunan tesbih adedi 75'dir. Dört rek'atte 300 tesbih okunmuş olur. Dua edilir.Kadir Gecesi'nde okunacak dualar ve yapılacak ibadetler2018 Kadir gecesinin önemi nedir?Kadir Gecesi mesajları! Resimli Kadir gecesi sözleri mesajları ve sözleriTesbih namazı kaç rekattır, nasıl kılınır sorusunun yanıtını sizler için bu yazımızda paylaştık.