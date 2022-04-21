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Özgün A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU I 21 Nisan Perşembe A101 aktüel ürünleri neler?
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A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU I 21 Nisan Perşembe A101 aktüel ürünleri neler?

21 Nisan 2022 Perşembe A101 aktüel kataloğunda neler var, hangi ürünler indirimde? A101 marketlerinin her hafta yayınladığı indirimli ürünlerin yer aldığı aktüel kataloğu takip ediliyor. 21 Nisan A101 aktüel kataloğu yayımlandı. A101 bu hafta da birbirinden çeşitli ürünleri indirimli olarak sunacak. İşte 21 Nisan A101 aktüel ürünler kataloğu 2022…

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Haber Merkezi Yeni Şafak
A101 haftanın indirimli ürünler listesi: 21 Nisan Perşembe aktüel ürünler kataloğu
A101 aktüel ürünler kataloğu 21 Nisan Perşembe

Haftanın indirimli ürünlerinin yer aldığı A101 market kataloğu tüketici ile buluştu. Her hafta Perşembe günü birbirinden cazip fırsatları reyonlarda sergileyen A101 aktüel ürünleri arasında yemek takımları, klavye, kulaklık ve ses sistemleri, blender, çay ve dikiş makinesi yanı sıra beyaz eşyalar da var. 21 Nisan Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu...

BU PERŞEMBE A101'DE HANGİ ÜRÜNLER İNDİRİMDE?

21 Nisan Perşembe A101 indirimli ürünleri şöyle:

Aa101 aktüel ürünler içerisinde Reeder P13 Blue Plus 2022 akıllı telefon 1,999 TL'den, Alcatel 1T10 Tablet 749 TL'den satışta olacak. A101 kataloğu 21 Nisan 2022 listesinde ayrıca Toshiba Ultra HD Smart TV, Aprilla Çay makinesi, Piranha akıllı bileklik ve pek çok ürün bulunuyor.

A101 21 NİSAN PERŞEMBE AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

A101'in 21 Nisan perşembe günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta elektronik ürünler geniş yer kaplıyor.

A101'in 21 Nisan perşembe günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğunda çamaşır makinesi, bulaşık makinesi gibi beyaz eşyalar yer alıyor.

A101'in 21 Nisan perşembe günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğunda blender seti, overlok makinesi,çay makinesi , kahve ve baharat öğütücü gibi küçük ev eşyaları yer alıyor.

A101'in 21 Nisan perşembe günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğunda kilim, yolluk, lastikli çarşaf, pike gibi ev tekstili ürünleri yer alıyor.

A101'in 21 Nisan perşembe günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğunda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel oyuncak, çocuk güneş gözlüğü, oyuncak sesli davul, gitar ve çocuk kitapları yer alıyor.

A101'in 21 Nisan perşembe günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğunda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel çocuk scooter, paten, ışıklı kaykay, akıllı bileklik, çocuk kamp sandalyesi, yazı tahtasıgibi ürünler yer alıyor.

A101'in 21 Nisan perşembe günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğunda Ramazan Bayramı'na özel bayram çikolatası çeşitleri, bayram şekeri çeşitleri, lokum ve kolonya çeşitleri yer alıyor.

A101'in 21 Nisan perşembe günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğunda Ülker atıştırmalık ürünleri yer alıyor.

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