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Özgün A101 Ramazan hediye kartı nereden, nasıl alınır? A101 sanal kart nasıl kullanılır? A101 Hediye Kartı Avantajları
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A101 Ramazan hediye kartı nereden, nasıl alınır? A101 sanal kart nasıl kullanılır? A101 Hediye Kartı Avantajları

Ramazan ayında A101 hediye kartları veya dijital kodları tercih edenler, operasyonel süreçlerle uğraşmıyor. Ayrıca %39'a varan daha az maliyet fırsatından da yararlanıyor. A101 Hediye Kartı Avantajları ise oldukça memnun edici gözüküyor. Peki, A101 Ramazan hediye kartı nereden, nasıl alınır? A101 sanal kart nasıl kullanılır?

Haber Merkezi Yeni Şafak
A101 Ramazan hediye kartı nereden, nasıl alınır? A101 sanal kart nasıl kullanılır? A101 Hediye Kartı Avantajları
A101 Ramazan hediye kartı nereden, nasıl alınır? A101 sanal kart nasıl kullanılır?

A101 Ramazan hediye kartı nereden, nasıl alınır? A101 sanal kart nasıl kullanılır? Soruları gündemde en çok merak edilenler oldu. Ramazan ayında gelenekselleşmiş Ramazan gıda kolilerinin hazırlanması, depolanması, dağıtılması ve daha pek çok operasyon şirketlere hem ek yük hem de ek masraf oluşturuyor. Ancak en çok tercih edilen marketler zinciri A101 hediye kartı ile bunun önüne geçmeyi başardı. Şirket yönetenlerle birlikte vatandaşlar da A101 Ramazan hediye kartı nereden, nasıl alınır? A101 sanal kart nasıl kullanılır? Sorularının yanıtını aramaya başladı. Haberimizde hem bu sorulara yanıt bulabileceksiniz hem de A101 Hediye Kartı Avantajları nelerdir öğreneceksiniz. Peki, A101 Ramazan hediye kartı nereden, nasıl alınır? A101 sanal kart nasıl kullanılır? İşte detaylar...

A101 HEDİYE KARTININ AVANTAJLARI NELERDİR?

Erzak kolileri hazırlanırken kolilerden eksik ya da bozulmuş gıda ürünleri çıkabilir. A101 hediye kartı ve dijital kod çözümleri ile çalışanlarınız için bu sorunları ortadan kaldırabilirsiniz.

Erzak kolisi yerine tercih edeceğiniz A101 hediye kartları ile kolilerin hazırlanması, tedarik, lojistik gibi birçok süreci ortadan kaldırabilirsiniz.

Ramazan kolilerinin hazırlanması aşamasında karşınıza çıkacak idari işler için harcanan zaman, lojistik sorunları ve yüksek maliyet gibi birçok durumu ortadan kaldırabileceğiniz gibi, bunlara ek olarak A101 hediye kartları ile %39'a varan avantaj sağlayabilirsiniz.

A101 hediye kartı ile ramazan kolilerinin evlere taşınması gerekliliğine son verebilir, çalışanlarınıza pratik ve güvenli alışveriş imkânı sunabilirsiniz.

Çevreye duyarlı bu sistemle kolilerden işlem faturalarına kadar ortaya çıkan kağıt israfını önlersiniz.

A101 RAMAZAN HEDİYE KARTI NEREDEN, NASIL ALINIR?

A101 hediye kartları ve SMS ile yönlendirilebilen sanal kartlar, kullanışlı olmasının yanında kolay erişim imkanı da sunan ve yenilikçi bir yardım alternatifi olarak kabul ediliyor. A101 Ramazan hediye kartları marketlerden temin edilebilecek. A101 sanal kart sayesinde 2021 Ramazan yardımları ihtiyaç sahiplerine kolaylıkla gönderilebilecek.

A101 SANAL KART NASIL KULLANILIR?

50, 100, 150 ve 200 TL olarak doldurulabilen A101 Hediye Kartları ve Sanal Kartlar, a101.com.tr haricinde tüm A101 marketlerinde rahatlıkla kullanılabilecek. A101 marketlerinin çok çeşitli ürün yelpazesinden istediği ürünü seçip satın alabilen müşteriler, hediye kartları ve sanal kartların içerisine yüklenebilen bedelleri tek seferde kullanabildiği gibi parça parça olarak da harcayabilecek.

A101 aracılığı ile sevdiklerini ve ihtiyaç sahiplerini sevindirmek adına hediye kartı ya da sanal kart almak isteyenler ödemeyi nakit, kredi kartı, fastPay ve BKM Express ile yapabilecek. Tüm A101 marketlerinde geçerli olan sanal kart alındığında, kartın hediye edileceği kişinin telefon numarasına SMS ile kart numarası ve pin kodu gönderilecek. Sanal kartlar bu numara ve pin kodu ile 2 yıl süreyle kullanılabilecek.

NASIL KULLANILIR?

Bakiyeler kartın tesliminden sonra yüklenir ve kart kullanıma açılır.

Kartını alan kullanıcı ihtiyaçlarını belirler.

Mağazada satın almak istediği ürünü seçer.

Kartını kasiyere verir.

Kasiyer, kullanıcının harcama tutarını Kartından çeker ve alışveriş tamamlanır. Hediye kartı yalnızca fiziksel A101 mağazalarında geçerlidir. Türkiye genelindeki 9.000 A101 marketinden dilediğiniz konumdaki mağazayı ziyaret ederek alışverişlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

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