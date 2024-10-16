Amerika Birleşik resimleri (ABD) Başkanlık Seçimleri'ne az bir süre kaldıkken, tüm güncel anketler aynı mesaj veriyor: Demokratların aday Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve Cumhuriyetçilerin adayı eski Başkan Donald Trump arasında yarış oldukça çekişmeli geçiyor. Anket sonuçları, iki günün da dahil olmak üzere yakın destek kapsamı ve seçmen tercihlerinin henüz netleşmediğini gösteriyor. Bu başabaş mücadele, seçimin sonucunun hangi yönde şekilleneceği konusunda belirsizliği artırırken, onun iki kampanyası da kararsız seçmenleri ikna etmeye odaklanmış durumda. Peki ABD başkanlık seçimi ne zaman yapılacak? ABD’deki seçim kim kazanır Harris mi, Trump mı? ABD yeni başkanı kim olacak? İşte 2024 ABD başkanlık seçimi tüm detayları.

ABD başkanlık seçimi ne zaman?

5 Kasım 2024'te oy verme işlemleri yapılacak ve sonuçlar gece geç saatlerde veya sonraki günlerde açıklanacak. Yemin Töreni: Seçilen başkan ve başkan yardımcısı, 20 Ocak 2025 tarihinde yemin ederek görevlerine başlayacak.

ABD başkanlık seçimi 2024 kim önde? Harris mi, Trump mı?

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için geri sayım sürerken New York Times (NYT) gazetesi ile Siena tarafından yapılan ortak anket, yarışın halen başa baş olduğunu ortaya koydu. NYT'nin yayımladığı haberde, Demokrat Harris'in ankete katılanların yüzde 49'unun desteğini alırken Cumhuriyetçi Trump'ın ise yüzde 46 düzeyinde destek bulduğu kaydedildi.

Söz konusu anketin 29 Eylül-6 Ekim tarihlerinde ülke genelinde yapıldığını aktaran NYT, Harris'in önceki anketlere kıyasla ilk kez Trump'ın önünde çıktığını vurguladı.

Son NYT-Siena anketinin eylül ortasında yapıldığını ve o ankette iki rakibin yüzde 47 ile aynı puanda çıktığını hatırlatan gazete, Harris'in ufak adımlarla da olsa Trump'ın önüne geçmesinin seçmen nezdinde günden güne daha fazla karşılık bulduğu anlamına geldiğini belirtti.

Bir önceki seçim sonuçlarını en yakın bilen anket şirketi de Harris dedi

2016 ABD Başkanlık Seçimi sonuçlarını doğruya en yakın bilen anket şirketleri arasında yer alan TIPP’nin son anket sonuçları açıklanmıştı. TIPP’nin 11 Ekim’den 13 Ekim’e kadar online ulaştığı bin 212 olası seçmen ile yapılan görüşmeler sonucu Harris %49, Trump ise %46 oy oranında olduğu görülmüştü.

ABD'de seçmenlerin çoğu Trump'a Harris'ten fazla güveniyor

ABD'de yapılan güncel bir anket, seçimlerin kaderini belirleyecek salıncak eyaletlerde seçmenlerin çoğunun, ekonomi ve sınır güvenliği konularında Cumhuriyetçi aday Donald Trump'a Demokrat aday Kamala Harris'ten daha çok güvendiğini ortaya koydu.

ABD Başkanlık seçimi 2020 sonuçları

ABD'de 3 Kasım 2020’de yapılan başkanlık seçimlerini Joe Biden 51,3 oyla kazanmıştı. Demokratların başkan adayı Biden 81 milyondan fazla oy alarak, yüzde 51,3 oy oranına ulaşmıştı. ABD'nin Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump ise 74 milyondan fazla oy ile yüzde 46,8'de kalmıştı.