ABD tarafından ülkedeki göçmenler arasında çeşitliliği artırmak için düzenlenen Yeşil Kart (Green Card) çekilişi için başvurular bu yıl 2 Ekim 7 Kasım tarihleri arasında alındı. ABD'de oturum ve çalışma izni elde etmek isteyenler merak içerisinde "2025 Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun cevabını araştırıyor.

GREEN CARD BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

2026 Green Card başvuru sonuçları 3 Mayıs 2025 tarihinde ilan edilecek. Bu yıl da benzer şekilde Green Card başvuru değerlendirmelerinin mayıs ayının ilk haftasınsa tamamlanması bekleniyor.

GREEN CARD SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Green Card başvuru sonuçlarına www.dvlottery.state.gov adresi üzerinden ulaşılabilecek. Çıkan sayfada yer alan uyarı sonrasında “onay numarası, soyadı ve doğum tarihi”nin eksisiz bir şekilde doldurulması gerekiyor. Continue linkine tıklandıktan sonra yeni bir link açılacak. Gerekli adımlar takip edilerek sonuçlar kontrol edilebilecek.

GREEN CARD NEDİR?

Green Card (Yeşil Kart), ABD hükümeti tarafından gerekli şartları yerine getiren kişilere verilen ve size bir Amerikan vatandaşı gibi yaşama imkanı sunan göçmen vizesidir. Green Card başvurusu kabul edilip onaylandıktan sonra Amerika’da yaşayabilir, eğitim görebilir ve çalışabilirsiniz. Özetle bu karta sahip olan kişiler ABD'de uzun vadeli yaşam, çalışma ve eğitim fırsatlarına sahip olurlar.

ABD GREEN CARD NASIL ALINIR, HANGİ YOLLARLA NASIL BAŞVURU YAPILIR?

ABD Green Card başvurusu genel olarak üç şekilde yapılabilmektedir.

AKRABA YOLUYLA GREEN CARD BAŞVURUSU

Ebeveynler ve Kardeşler - Çocukları ya da kardeşi ABD vatandaşı olan ebeveynler

Eş ve Çocuklar - Eşi ABD vatandaşı ya da Green Card sahibi kişiler

Nişanlılar - 90 gün içinde ABD vatandaşı ile evlenecek olan nişanlı kişiler

Evlilik Yoluyla - ABD vatandaşı ya da Green Card sahibi ile evlenecek kişiler.

GREEN CARD BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurunun yapıldığı sürede ABD’de bulunup bulunmadığınıza göre ve akrabalık derecenize göre başvuru süreci ve aşamaları değişkenlik gösterebilir. Genel olarak süreç, size sponsor olan kişinin USCIS’e başvuru formunu göndermesi, başvurunun değerlendirilmesi ve onaylanması durumunda Green Card alacak kişiyle mülakat yapılması ile devam eder.

Eğer halihazırda ABD’de değilseniz süreç konsolosluk üzerinden yürütülür. ABD’ye seyahat edebilmeniz için Göçmen Vizesi verilir ve ABD’ye geldiğinizde genel olarak 45 gün içinde Green Card’ınız size posta ile gönderilir.

Eğer başvuru sürecinde ABD’de iseniz mülakat yapıldıktan ve onaylandıktan sonra kısa bir sürede Yeşil Kart’ınız size gönderilir.







