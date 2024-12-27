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ÖSYM duyurdu: İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı sonuçları açıklandı

ÖSYM duyurdu: İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı sonuçları açıklandı

12:1927/12/2024, Cuma
Yeni Şafak
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2024 Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı Sonuçları
2024 Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı Sonuçları

Adalet Bakanlığı 300 icra müdürü ve müdür yardımcısı alımı yapılacağını açıklamıştı. ÖSYM tarafından 7 Aralık’ta gerçekleştirilen icra sınavı sonuçları açıkladı. Peki İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı sonuçları nasıl öğrenilir?

İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı’nın yazılı aşaması, 7 Aralık 2024 tarihinde yapılmıştı. ÖSYM son dakika açıklaması ile merakla beklenen İcra sınavı sonuçlarının açıklandığını duyurdu. İşte, ÖSYM 2024 Adalet Bakanlığı 300 personel alımı yazılı sınav sonuçları sorgulama ekranı…

İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı sonuçları açıklandı mı?

Adalet Bakanlığı’na yazılı ve sözlü sınavlarla açıktan 300 adet İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcısı alınacağı bildirilmişti. Söz ÖSYM takviminde Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı sonuçları için 27 Aralık 2024 tarihi işaret edilmişti.

Takvimde belirtildiği gibi İcra Sınavı Sonuçları bugün açıklandı. ÖSYM’den yapılan açıklamada ‘’7 Aralık 2024 tarihinde uygulanan 2024 Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı’nın (2024-İcra) madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş olup Alan Bilgisi Testi Temel Soru Kitapçığı’nda yer alan 37 numaralı sorunun iptal edilmesine karar verilerek değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.’’ denildi.

Adalet Bakanlığı İcra sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

Adaylar, sınav sonuçlarına 27 Aralık 2024 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

#ÖSYM
#Adalet Bakanlığı
#İcra Müdür Yardımcı

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