İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı’nın yazılı aşaması, 7 Aralık 2024 tarihinde yapılmıştı. ÖSYM son dakika açıklaması ile merakla beklenen İcra sınavı sonuçlarının açıklandığını duyurdu. İşte, ÖSYM 2024 Adalet Bakanlığı 300 personel alımı yazılı sınav sonuçları sorgulama ekranı…

İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı sonuçları açıklandı mı?

İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı sonuçları açıklandı mı?

Adalet Bakanlığı’na yazılı ve sözlü sınavlarla açıktan 300 adet İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcısı alınacağı bildirilmişti. Söz ÖSYM takviminde Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı sonuçları için 27 Aralık 2024 tarihi işaret edilmişti.