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Adalet Bakanlığı kura sonuçları açıklandı! 2021 Adalet Bakanlığı personel alımı isim listesi sorgulama

Adalet Bakanlığı personel alımı isim listesi heyecanla bekleniyordu. Başvuru tarihinin sona ermesinden bu yana heyecanla beklenen, 17 Mart tarihinde canlı yayında gerçekleştirilen Adalet Bakanlığı personel alımı kura çekiliş sonuçları isim listesi sırasına göre paylaşıldı. Adalet Bakanlığı personel alımı kura sonucu isim listesi haberimizde yer alıyor. İşte, Adalet Bakanlığı personel alımı kura çekiliş sonucu isim listesi sorgulama ekranı ve detaylar...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Adalet Bakanlığı personel alımı kura çekiliş sonucu isim listesi
Adalet Bakanlığı personel alımı kura çekiliş sonucu isim listesi

Adalet Bakanlığı merkez teşkilatı ile Ankara, Rize ve Yozgat Personel Eğitim Merkezlerine 155 sürekli işçi (temizlik görevlisi) istihdam edilmek üzere 04/03/2021–08/03/2021tarihleri arasında İŞKUR tarafından başvuruları alınan adayların kura işlemi 17 Mart 2021 tarihindeNoter huzurunda canlı olarak yapıldı.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KURA ÇEKİLİŞ SONUCU İSİM EKRANI

Adalet Bakanlığı personel alımı kura çekiliş sonuç sorgulama ekranı için buraya tıklayın. Yaşanan yoğunluktan dolayı sayfada teknik sorunlar yaşanabilir. Ulaşamadığınız zaman hemen aşağıda yer alan kura çekilişi canlı yayın videosu üzerinden isminizi takip edebilirsiniz.

58 Sürekli İşçi Kura Sonuçları- Tıklayınız

Merkez Teşkilatı Sürekli İşçi Alımı Kura Sonuçları- Tıklayınız

GEREKLİ BELGELER

Noter kurası sonucunda asıl ve yedek olarak belirlenen adaylar ile işe göndermede öncelikli olan adayların aşağıda belirtilen belgeleri, aşağıda belirtilen adreslere 18-24 Mart 2021 tarihleri arasında şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Adalet Bakanlığı, posta ile yapılan başvuruların kabul edilmeyeceğini belirtmiştir.

Evrak Teslim Yerleri;

Ankara iline başvuranlar Kızılay, Milli Müdafaa Cad. Çankaya/Ankara adresinde bulunan Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilat Şube Müdürlüğüne,

Rize iline başvuranlar Alipaşa, Mustafa Turanlı Sok. No:89, Merkez/Rizeadresinde bulunan Rize Personel Eğitim Merkezi Müdürlüğüne,

Yozgat iline başvuranlar Çapanoğlu, Nilüfer Sok. No:4, Merkez/Yozgat adresinde bulunan Yozgat Personel Eğitim Merkezi Müdürlüğüne.

Teslim Edilecek Belgeler;

1. 04/03/2021 tarihli ilanda yer alan EK-1 Kimlik bilgileri, adli sicil durumu, sağlık durumu, askerlik durumu (erkek adaylar için) ve iletişim bilgilerini içeren beyan formu, (EK-1 beyan formunun 1 adet hazırlanması, daktilo veya bilgisayar ile doldurulması, bilgilerde kısaltma yapılmaması ve imzalanması gerekmektedir.)

2. Mezuniyeti gösterir öğrenim belgesinin onaylı sureti, (Öğrenim belgenin aslının fotokopisi ile birlikte ibraz edilmesi halinde sureti Adalet Bakanlığı tarafından onaylanacaktır. e-Devlet kapısı üzerinden alınan barkodlu belge ibraz edilebilir)

3- İşe göndermede öncelik hakkına sahip olanların, öncelikli durumlarını gösterir belge. (Sadece işe göndermede öncelikli olan adaylar ibraz edecektir)

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