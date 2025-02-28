Adana İftar ve Sahur Vakti Ne Zaman? 2025 Adana Ramazan Saatleri

Adana imsakiyesi ile Adana ezan saatleri merak edildi. On bir ayın sultanı Ramazan ayına bir hafta kalması sebebiyle vatandaşlar yaşadıkları ilin imsak vaktini sorguluyor. Ramazan ayında doğru vakitlerle sahur yapmak, oruç tutanların sağlığı açısından önemlidir. Ayrıca iftar vaktinin doğru hesaplanması, oruç açma konusunda bir yanlışlığa düşülmesinin önüne geçer. Adana'da yaşayan vatandaşlar oruçlarını eksiksiz tutmak için Adana imsak vakti ve Adana iftar saatini araştırıyor. Peki, Adana 'da sahur saat kaçta, oruç ne zaman başlıyor? Adana imsak vakti ne?

ADANA İMSAKİYE 2025

25 Şubat Adana imsak ve ezan saatleri şöyle;

İmsak 05:45

Güneş 07:04

Öğle 12:56

İkindi 16:07

Akşam 18:38

Yatsı 19:53

Adana 'da Sahur Saat Kaçta, Oruç Ne Zaman Başlıyor?

Adana'da Ramazan ayının ilk orucu için sahur saatleri ile iftar saatleri belli oldu. Ramazanın ilk orucu için Adana imsak vakti 06:02, iftar ise 18:58'de açılacak. İlk oruca 28 Şubat Cuma'yı Cumartesi'ye bağlayan gece kalkılacak. 1 Mart Cumartesi günü ise ilk oruçlar tutulacak.

Adana'da İlk İftar Ne Zaman, İlk Oruç Ne Zaman Açılacak?

Adana'da Ramazan'ın ilk iftarı 1 Mart Cumartesi günü saat 18:39'da açılacak. Adana 'da ilk teravih ise 28 Şubat Cuma akşamı kılınacak.

ORUÇ TUTMAK NEDEN FARZDIR?

İslam dininde oruç tutmak, Allah'ın emri olan beş temel ibadetten (İslam'ın beş şartından) biridir. Bu nedenle farz kılınmıştır. Oruç tutmanın farz oluşunun sebepleri hem dini hem de ahlaki ve sosyal boyutlara sahiptir. Oruç tutmanın farz olmasının temel nedeni, Allah'ın emri olmasıdır. Ancak bunun yanında manevi, ahlaki, sosyal ve sağlık boyutları da bulunmaktadır. Oruç, Allah'a itaatin bir göstergesi ve kulun kendini arındırması için büyük bir fırsattır.

Oruç tutmanın farz olduğu doğrudan Kur'an-ı Kerim'de Bakara Suresi'nin 183. ayetinde belirtilmiştir: "Ey iman edenler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi, oruç size de farz kılındı. Umulur ki sakınırsınız."

Bu ayette Allah, orucun sadece İslam ümmetine değil, geçmiş ümmetlere de farz kılındığını belirterek oruç ibadetinin önemini vurgulamaktadır.

Hz. Muhammed (S.A.V), orucun İslam'ın temel ibadetlerinden biri olduğunu bizzat öğretmiş ve yaşamıyla da bunu göstermiştir. Ramazan ayının oruçla geçirilmesi gerektiğini vurgulamış, "İslam beş esas üzerine bina edilmiştir" hadisinde orucu beş şart arasında saymıştır.







