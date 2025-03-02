ADANA SAHUR VAKTİ 2025: Adana'da sahur saat kaçta? 3 Mart Adana İmsakiye

Adana'da imsak vaktine az bir süre kaldı. Oruç tutanlar ezan saatinin tam dakikasını öğrenmek istiyor. Rahmet, mağfiret ve Kur'an ayı olan Ramazan'da Adana İmsakiyesi üzerinden iftar ve sahur vakitlerini takip etmek mümkün. İşte Diyanet'in yayınladığı Adana sahur saati ve imsakiyesi.





ADANA'DA SAHUR SAAT KAÇTA? 3 MART

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet adresinde (www.diyanet.gov.tr) yer alan bilgilere göre, Adana'da bugün sahur vakti saat 05.42'da yapılacak.

Ramazan ve Sosyal Yardımlaşma





Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından paylaştığı bilgilere göre,

Sosyal yardımlaşma, Kur'an ve Sünnet'in büyük önem verdiği konulardan biridir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bu konuda şu çarpıcı hadisiyle sosyal dayanışmanın önemini vurgulamıştır:

"Komşusu aç iken, mümine tok dolaşmak yakışmaz." [(9)]





Bu hadis, yardımlaşmanın ve dayanışmanın toplumsal bir sorumluluk olduğunu gözler önüne sermektedir. Diğer taraftan, yardımlaşma konusunda duyarsız kalan müminler de uyarılmaktadır.





Günümüzde, dünyanın küçülmesi ve iletişim imkanlarının artmasıyla birlikte, açlıkla mücadele ve yardımlaşma daha da önem kazanır hale gelmiştir. Hz. Peygamber'in (s.a.v.) şu hadisi bu konuda bizlere önemli bir çerçeve sunmaktadır:





"Bir mahallede bir kişi aç kalırsa, o mahalle halkı Allah'ın korumasından çıkar." [(10)]





Bu hadis, toplumun her ferdinin yardımlaşma konusunda sorumluluk taşıdığını ve yardım etmenin bir iman alameti olduğunu göstermektedir.





Ramazan ayı, yardımlaşmanın ve dayanışmanın zirveye ulaştığı bir zamandır. Bu ayda, insanlar yardımseverliklerini arttırır, muhtaçların derdiyle dertlenir ve dayanışma ruhunu en yüksek seviyeye çıkarırlar.





Oruç, fakirlere karşı yardım duygusunu geliştirir. Ramazan boyunca aç ve susuz kalan bir insan, Allah'ın kendisine ihsan ettiği nimetlerin kadrini daha iyi anlar ve bu nimetlere şükretme şuuru gelişir. Aynı zamanda, açlığı sürekli olarak yaşayan fakirlerin halini daha iyi idrak eder ve onların sıkıntılarını hafifletmek için yardım eli uzatır.





Bu nedenle, Ramazan ayı sadece bireysel ibadetlerin arttığı bir ay değil, aynı zamanda toplumsal dayanışmanın ve yardımlaşmanın en yoğun şekilde yaşandığı bir zaman dilimidir. Her mümin, bu ayda yardımlaşmanın ve dayanışmanın feyzinden faydalanarak, ihtiyaç sahiplerine destek olmalı ve toplumsal birlikteliği güçlendirmelidir.



