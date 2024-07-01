Adresime en yakın okulu nasıl öğrenirim? Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise e-Devlet ve MEB adrese bağlı okul kaydı sorgulama

Yaz tatili devam ederken veliler çocuklarının önümüzdeki yıl hangi okula gidileceğini, kayıtların ne zaman yapılacağını merak ediyor. Ana sınıfı, ilkokul ve ortaokula başlayacak öğrencilerin kayıtları için adrese bağlı okul kaydı sorgulama merak kazandı.

Adresime en yakın okulu nasıl öğrenirim?

2024-2025 eğitim yılında çocuğunun hangi okula kayıt olduğunu öğrenmek isteyenler Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) sunduğu dijital servislerden biri olan e-Okul’a bakabilir ya da adreslerine göre okul sorgulama yapabilirler. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ana sınıfı, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencilerinin e-kayıt sonuçlarına, e-Devlet Kapısı'nda "Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama (e-Kayıt)" hizmeti üzerinden ulaşılabiliyor.

Aşağıdaki link üzerinden gerekli bilgileri doldurarak e-Okul adrese dayalı lise sorgulama ekranına erişebilirsiniz.

e-Devlet adrese bağlı kayıt nasıl sorgulanır?

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ana sınıfı, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencilerinin e-kayıt sonuçlarına, e-Devlet Kapısı'nda "Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama (e-Kayıt)" hizmeti üzerinden ulaşılabilecek. Böylelikle veliler, çocuklarının yerleştirildiği okulu e-devlet sistemi üzerinden öğrenebilecek.

ADIM ADIM e-KAYIT SORGULAMA

e-Devlet Kapısı'na giriş yapın.

"MEB" sekmesine tıklayın.

"İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama" hizmetini seçin.

Açılan ekranda T.C. kimlik numarası, okul numarasını ve güvenlik kodunu girin.

"Sorgula" butonuna tıklayın.

Sorgula butonuna tıkladıktan sonra çocuğunuzun kayıt olduğu okul görünecektir.

Eğer çocuğunuz e-kayıt başvurusu yapmadıysa, "Kayıt yapılmadı" mesajı görüntülenecektir. Bu durumda çocuğunuzun e-kayıt başvurusunu okul müdürlüğüne yaptırmanız gerekmektedir.

TELEFONDAN e-KAYIT SORGULAMA NASIL YAPILIR?

MEB e-kayıt sorgulama işlemini mobil cihazlarınızdan da yapabilirsiniz. Bunun için "e-Devlet" mobil uygulamasını indirmeniz ve uygulamaya giriş yaptıktan sonra "MEB" sekmesine tıklamanız gerekmektedir. Ardından "İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama" hizmetini seçerek çocuğunuzun kayıt olduğu okulu sorgulayabilirsiniz.







