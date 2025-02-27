Ağrı imsakiye sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı ve teravih namazı vakti ve ezan saatleri için Ramazan imsakiyeleri yayınlandı. 5 vakit namaz ile birlikte Ramazan ayında kılınan sünnet olan teravih namazının kılış vakitleri haberimizde. İşte Diyanet imsakiyesine göre 2025 güncel Ağrı imsakiye namaz vakti ve diğer günlerdeki Ağrı imsakiye namaz vakitleri.
Ağrı namaz vakitleri, Ağrı imsakiyesi 2025 Ramazan ayına kısa bir süre kala güncellendi. Ramazan ayı içerisinde Ağrı sabah namazı vakti, akşam namazı vakti ve Ağrı imsakiyesi gibi detaylara içeriğimizden ulaşabilirsiniz.
AĞRI İMSAKİYESİ 2025
2025 RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?
11 Ayın Sultanı Ramazan Başlangıcı Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından uydu görüntüleri referans alınrak hesaplanıyor. Özellikle Arap Ülkesinde ise Ramazan başlangıcı Ramazan Hilali çıplak gözler bakılarak görülüyor. Bu yıl Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre 2025 Ramazan ayı 1 Mart'ta başlayacak.
RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan dini takvime göre Ramazan Bayramı 30 Mart ile 1 Nisan tarihleri arasında idrak edilecek.
Arefe günü : 29 Mart 2025 Cumartesi
Ramazan Bayramı 1. gün : 30 Mart 2025 Pazar
Ramazan Bayramı 2. gün : 31 Mart 2025 Pazartesi
Ramazan Bayramı 3. gün : 1 Nisan 2025 Salı