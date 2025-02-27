Ağrı namaz vakitleri, Ağrı imsakiyesi 2025 Ramazan ayına kısa bir süre kala güncellendi. Ramazan ayı içerisinde Ağrı sabah namazı vakti, akşam namazı vakti ve Ağrı imsakiyesi gibi detaylara içeriğimizden ulaşabilirsiniz.

AĞRI İMSAKİYESİ 2025

Ağrı iftar vakti kaçta, sahur vakti ne zaman? Ağrı Ramazan imsakiyesi ve Ağrı iftar, sahur vakitleri ve detaylarına aşağıdaki linklere tıklayarak ulaşabilirsiniz.

2025 RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

11 Ayın Sultanı Ramazan Başlangıcı Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından uydu görüntüleri referans alınrak hesaplanıyor. Özellikle Arap Ülkesinde ise Ramazan başlangıcı Ramazan Hilali çıplak gözler bakılarak görülüyor. Bu yıl Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre 2025 Ramazan ayı 1 Mart'ta başlayacak.

RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan dini takvime göre Ramazan Bayramı 30 Mart ile 1 Nisan tarihleri arasında idrak edilecek.

Arefe günü : 29 Mart 2025 Cumartesi

Ramazan Bayramı 1. gün : 30 Mart 2025 Pazar

Ramazan Bayramı 2. gün : 31 Mart 2025 Pazartesi

Ramazan Bayramı 3. gün : 1 Nisan 2025 Salı















