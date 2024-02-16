Aile Destek Ödemesi şubat ayı zammı 2024 hak sahiplerinin odaklandığı konuların başında geliyor. Hane başına verilen Aile Destek Programı ödemeleri, 4 farklı gelir aralığı için farklı yardım tutarları ile aylık olarak hak sahiplerine ödeniyor. Yeni yıllar emekli ve memur maaşlarından, dul ve yetim aylıklarına kadar yapılan zam sonrası, aile destek yardımı zamlandı mı? sorusu gündeme geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan aile destek ödemeleri, e-Devlet Kapısı üzerinden başvuruları olumlu olan vatandaşlara ödeniyor.

AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN YATACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sunulan Aile Destek Programı ödemelerinin ne zaman gerçekleştirileceği, programa hak kazanmış veya başvurmayı düşünen aileler tarafından yoğun bir ilgiyle takip ediliyor. Geçen ay ödemeler ayın ortasında yapılmıştı. Bu yüzden, bu ayın ödemelerinin de tahmini olarak 15 Şubat'tan sonra hesaplara yatırılması bekleniyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini hesaplara yatırmaya başladıklarını belirterek ihtiyaç sahibi hanelere bu ay toplam 4 milyar TL ödeme yapacaklarını duyurdu.

“Büyüyen ve gelişen ülkemizin refahını vatandaşlarımızla paylaşmaya devam edeceğiz” diyen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı’nda bu ayki ödemeyle birlikte bugüne kadar hanelere toplam 68,3 milyar TL destek sağladıklarını bildirdi.

Düzenli sosyal yardımlardan yararlanan hanelerin yanı sıra herhangi bir dezavantajı olmaması nedeniyle düzenli sosyal yardım alamayan haneleri de yalnızca gelir kriteri üzerinden Türkiye Aile Destek Programı’na dâhil ettiklerini ifade eden Bakan Göktaş, “Bakanlık olarak gelişen ve değişen hayat koşullarını göz önünde bulundurarak sosyal yardım programların etkinliğini artırıyoruz ve sosyal yardımlarımızı bütüncül bir şekilde uyguluyoruz. Vatandaşlarımız arasında hiçbir ayrım yapmadan eşit ve adil hizmet prensibiyle toplumun tüm kesimlerine arz odaklı ve erişilebilir hizmet ağımız ile ulaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hanelere her ay düzenli destek sağladıklarını kaydeden Bakan Göktaş, “İhtiyaç sahibi hanelerimize yönelik hayata geçirdiğimiz desteğimizle onların yanında olmayı sürdürüyoruz. Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini hesaplara yatırıyoruz. Bu doğrultuda ihtiyaç sahibi hanelerimize bu ay toplam 4 milyar TL ödeme yapacağız” diye konuştu.

AİLE DESTEK ÖDEMESİ ZAMLANDI MI?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Aile Destek Programı ile ilgili henüz bir zam ve ödeme tarihi açıklamadı. Resmi bir duyuru yapıldığında, haberimizde zam miktarı ve ödeme tarihi hakkında detaylı bilgi verilecektir.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, konu hakkında şu açıklamayı yaptı: "Bakanlık olarak gelişen ve değişen hayat koşullarını göz önünde bulundurarak sosyal yardım programlarının etkinliğini artırıyoruz ve sosyal yardımlarımızı bütüncül bir şekilde uyguluyoruz. Vatandaşlarımız arasında hiçbir ayrım yapmadan eşit ve adil hizmet prensibiyle toplumun tüm kesimlerine arz odaklı ve erişilebilir hizmet ağımız ile ulaşıyoruz."

AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ NE KADAR?

Aile Destek Paketi kapsamında yapılacak olan ödemelerin miktarı, hanede kişi başına düşen aylık gelire bağlı olarak belirleniyor. Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü web sitesinde, ödeme tutarı aralıklarıyla ilgili şu açıklama yer almaktadır:

450 TL ve altı - 1.250

450 TL üzeri ─ 911,15 TL ve altı - 1.100

911,15 TL üzeri ─ 1372,30 TL ve altı - 950

1372,30 TL üzeri ─ 5.667,37 TL’den az - 850







